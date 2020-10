FONDEN era "caja chica" varios para funcionarios hay suficientes elementos para sostener, carecían de transparencia: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa, denunció que el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) era la "caja chica" para muchos funcionarios y por esa razón se ordenó su desaparición.



Al aclarar que frente a la extinción de 108 fideicomisos los beneficiarios seguirán recibiendo su dinero "si realmente lo justifican", el presidente reprochó que "se defienda con tanta pasión" los fideicomisos que carecían de transparencia, porque no se sabe cómo se ejercía su presupuesto y en lo que sí se conoce el destino "hay antecedentes de corrupción", como el FONDEN.



El Mandatario señaló que hay elementos suficientes para sostener que era una especie de ‘caja chica’, bueno ni tan chica para funcionarios que compraban de todo aprovechando que había una emergencia, sin licitar, miles de millones de pesos en catres, en láminas de zinc, en todo a precios elevadísimos, hay gente que vivía de venderle a Gobernación, de venderle al FONDEN, que hacía jugosos negocios", detalló.



Por casos como este, agregó el Presidente, es que los adversarios están enojados y reaccionan hasta con patadas en la Cámara de Diputados.



Insistió en que cada dependencia administrará los recursos que había antes en los fideicomisos para evitar la corrupción del pasado y que los cineastas o deportistas no tienen de qué preocuparse porque su apoyo continuará.



"Cuando defienden así, de manera tan apasionada, lo que hay detrás son intereses creados, son representantes de grupo de intereses creados, los legisladores, no son representantes del pueblo", estimó el jefe del Ejecutivo federal.



Recalcó que el gobierno es del pueblo y no de los científicos que buscan provecho personal o de los medios de información.





DESAPARICION DE LOS FIDEICOMISOS NO SIGNIFICA QUE YA NO RECIBIRAN APOYOS



El Presidente no ve injusticia en la extinción de 109 fideicomisos y reiteró que quienes se están quejando tan ’apasionadamente, son representantes de intereses creados", porque estos apoyos, insistió, se manejaban sin transparencia y fraudulentos.



Luego de la escena que protagonizaron algunos legisladores de oposición durante la sesión en donde se aprobó la eliminación de los fideicomisos, en donde se llegó hasta la agresión física, el Mandatario llamó a los diputados a no resolver sus diferencias de esta manera.



’Pedirles a los legisladores que no resuelvan sus diferencias de manera física, ¿qué es eso de estarse agrediendo, de estarse pateando?’, cuestionó el Presidente.



El jefe del Ejecutivo explicó que hay elementos suficientes para desaparecer el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), porque era una especie de "caja chica", en donde había gente que vivía de venderle a Gobernación y se hacían ’jugosos negocios’.



El Presidente reiteró que la extinción de Fonden no significa que dejaran de apoyar a los damnificados, simplemente ahora, habrá transparencia en el manejo de los recursos destinados a estos temas.