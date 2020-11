Fonden fue usado como caja chica por Fox y Calderón

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó anomalías en el último ejercicio del gobierno de Vicente Fox y el primer trienio de Felipe Calderón: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no acreditó las facturas correspondientes al periodo 2006-2009.



En su Auditoría de Desempeño 2019-0-06100-07-0016-2020, el máximo órgano de fiscalización señala que en 2006 –último ejercicio de Fox–, ’el Fonden emitió su primer bono catastrófico llamado Cat-Mex, el cual fue diseñado por la SHCP con apoyo del Banco Mundial’. Éste fue ’el primer instrumento de transferencia de riesgo en América Latina basado en un seguro paramétrico y un bono catastrófico que cubría contra terremotos en zonas específicas del territorio mexicano’.



El informe agrega que la reclamación se podía hacer mediante una declaración de desastres si ocurría un terremoto que cumpliera con un determinado nivel de criterios: magnitud, intensidad o epicentro.



’El Fonden transfirió parte de su riesgo de desastres al mercado internacional de capitales por primera vez en 2006 y lo ha renovado desde entonces’, apunta. No obstante, la ASF indica que ’se identificó que la SHCP, por medio del Fonden, ha destinado 5 mil 436 millones 945.8 mil pesos para la contratación, pero no acreditó las facturas correspondientes al periodo 2006-2009, lo que denotó que careció de mecanismos de control y de comunicación efectiva que aseguren que la información cuenta con elementos de calidad suficientes’.



De acuerdo con el reporte, el bono catastrófico (Cat-Mex) 2006 ascendió a 450 millones de dólares y fue contra terremotos, mientras que para 2009 fue por 290 millones de dólares, de los cuales 140 millones de dólares eran para sismos y 150 millones de dólares para huracanes que impactaran las costas del Océano Atlántico y del Océano Pacífico.



En cuanto a las facturas del pago de la prima de los bonos contratados en el periodo 2006-2009, Hacienda indicó a los auditores –en el oficio 710/DGAIS/831/2020, del 29 de septiembre de 2020–, que ’Banobras tendría que hacer una búsqueda en sus archivos, ya que son documentos con una antigüedad de 14 años, por lo que por el momento no le es posible a la institución fiduciaria proporcionar la documentación que nos ocupa derivado de la emergencia sanitaria global. […] El cómputo del tiempo de guarda y custodia de la documentación inicia a partir del término del ejercicio contable en que se genera el registro. […] Su periodo mínimo de conservación es de 5 años; para la relativa a inversiones en activos fijos, obras públicas, así como la que sustente recomendaciones u observaciones de áreas fiscalizadoras por solventar, y aquella que sirva de base para el fincamiento de responsabilidades, denuncias ante el Ministerio Público, litigios pendientes, observaciones o controversias de cualquier índole, una vez concluidos éstos, es de 12 años’.



Asimismo, la SHCP indicó que ’el bono catastrófico 2006-2009 sólo cubría terremotos. La cobertura de huracanes se adquiere a partir del bono catastrófico de 2009’.



Con el análisis de la información, la ASF señaló que la evidencia sobre las facturas del pago de las primas del periodo 2006-2009 sí requieren de una búsqueda exhaustiva.



Otras irregularidades que documentó el órgano fiscalizador fueron ’que, en 2019, la gestión gubernamental de la SHCP, en relación con las propuestas y contratación del bono catastrófico presentó deficiencias al no garantizar de manera continua la protección financiera del Fideicomiso 2003 Fondo de Desastres Naturales, debido a que, como antecedente, de 2016 a julio de 2017, no se contrató dicho instrumento; lo anterior, volvió a ocurrir del 15 al 31 de diciembre de 2019, debido a que careció de la cobertura contra fenómenos hidrometeorológicos, lo que impidió corroborar la vigencia, la suma asegurada, las zonas de cobertura y los parámetros de activación autorizados por el Comité Técnico, en incumplimiento de los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, y del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno’.CONTRALÍNEA