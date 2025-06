Formaliza gobierno del EdoMéx unión civil gratuita de más de 9 mil 300 parejas

TEXCOCO, Estado de México. – Miles de historias de amor han encontrado un cauce legal gracias a las bodas colectivas impulsadas por las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social. A través de este programa, el Gobierno del Estado de México ha formalizado el matrimonio civil de 9 mil 372 parejas, brindándoles certeza jurídica, acceso a derechos y fortaleciendo el núcleo familiar, sin costo alguno y directamente en sus comunidades.



Gracias a esta estrategia impulsada por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, las parejas han podido llevar a cabo su unión civil mediante trámites gratuitos, accesibles y con acompañamiento institucional, reafirmando el compromiso del Gobierno estatal con la justicia social y la reconstrucción del tejido social.



Una de estas historias es la de Guadalupe Valle y Carlos Velázquez, originarios de Texcoco, quienes al esperar a su primer hijo decidieron aprovechar esta oportunidad para formalizar su relación y asegurar el acceso a derechos para su futura familia.



’Esa es la finalidad: que hagamos bien nuestra familia, las cosas bien, dar de alta a mi hijo que viene en camino al Seguro. Gracias a las Caravanas, hoy empezamos a formar nuestra familia’, expresó Carlos Velázquez.



Las parejas que decidieron contraer nupcias en las bodas colectivas realizadas a través de las Caravanas Itinerantes llevaron a cabo los trámites de forma sencilla y totalmente gratuita, solo fue necesario presentar su acta de nacimiento, Clave Única de Registro de Población (CURP) y su identificación oficial.



’Yo me siento feliz, estoy muy contenta ya que se dio la oportunidad con esta campaña’, comentó Guadalupe Valle.



Con una historia que ya ha superado muchas etapas, Alejandra de la Cruz y Jesús López decidieron casarse después de 20 años de compartir la vida y formar una familia con cuatro hijos, convencidos de que este tipo de programas no solo hacen realidad un sueño pendiente, sino que aseguran derechos legales para todos los integrantes del hogar.



’Agradecerle al Gobierno por esta oportunidad que le da a la gente, la verdad muy buena, hace que se anime mucha gente porque luego no hay, como decirte, no todo mundo tiene la solvencia’, indicó Jesús López.



Para El Poder de Servir, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y un pilar en la reconstrucción del tejido social; por ello, este año se han celebrado 5 mil 242 matrimonios, que se suman a los 4 mil 130 de 2024.



’Qué es lo que quiere la Gobernadora para ustedes, una certeza jurídica, una protección para ustedes. Ya que tienen el reconocimiento legal, tienen derechos y obligaciones’, señaló Gabino Mondragón Trujillo, Encargado de Despacho de la Dirección General de Justicia Cotidiana y Protección al Colono de la Consejería Jurídica del Estado de México.



Cabe destacar que a través de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, 29 instituciones ofrecen 125 trámites y servicios gratuitos o con importantes descuentos en beneficio de las familias mexiquenses. Para conocer el calendario completo, el Gobierno del Estado de México pone a disposición el sitio web: caravanas.edomex.gob.mx.