Forman bloque político a favor de Pablo Amílcar Sandoval, ex líderes del PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, de Xalpatláhuac

Ex líderes del PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza de Xalpatláhuac formaron un bloque político a favor de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, a quien consideraron el idóneo para Transformar Guerrero.



En conferencia de prensa, los habitantes del municipio de Xalpatláhuac, renunciaron masivamente a su militancia para adherirse a los trabajos territoriales de Morena.



Explicaron que existe una descomposición por la falta de ideales en los partidos y consideraron que actualmente el partido que llevó a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador camina del lado del pueblo.



Encabezados por el ex candidato a presidente municipal Xalpaneco por Nueva Alianza, Félix de Jesús Flores, renunciaron a su militancia también, el ex alcalde de extracción perredista Zeferino Lorenzo de Jesús, así como el líder priista de la cabecera de Xalpatláhuac, Bruno Morán, quienes hicieron público su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación en Guerrero.