Foro videoconferencia: ’La economía de las mujeres frente a la emergencia sanitaria’

*La transmisión del foro virtual ’La economía de las mujeres frente a la emergencia sanitaria’ organizado por la diputada Martha Tagle sufrió un probable hackeo con la exposición de un vídeo con contenido sexual durante varios segundos.



*En total había 150 personas siguiendo el evento a través de la aplicación de Facebook Live ese momento durante la videoconferencia organizada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle.



La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, resaltó que en esta etapa de la contingencia por el coronavirus, los tres principales problemas que se están agravando para las mujeres y las niñas son: la parte económica, el incremento de las violencias y cómo equilibrar o que sea equitativa la distribución tanto de los cuidados a niños pequeños, enfermos, adultos mayores y el trabajo del hogar.



Durante la inauguración del foro virtual ’La Economía de las Mujeres frente a la Emergencia Sanitaria’, la legisladora señaló que se trabaja con todos los grupos parlamentarios en la construcción de un documento sobre qué medidas económicas de emergencia se tienen que implementar en México, en el cual tiene que estar presente la perspectiva de género. Pidió a las y los participantes del foro poder generar ideas que contribuyan a este documento.



También comentó que se espera que durante esta Legislatura se pueda construir y aprobar una reforma al artículo 4° de la Constitución Política en materia de cuidado, y que después tendría que desdoblarse en una ley o en varias reformas legales.



En el primer panel, denominado ’Políticas Empresariales Internas de Atención a la Pandemia’, se abordaron reflexiones y experiencias de las mujeres en el sector empresarial. Contó con la participación de Liliana Mejía de Grupo Bimbo; Mónica Flores de ManpowerGroup; Leonor Quiroz de COPARMEX y Mario Focil de Women on Boards.



Al compartir sus experiencias, explicaron que ’es muy pronto para conocer los verdaderos impactos de la emergencia y para considerar que las empresas están respondiendo adecuadamente para las necesidades prácticas de las mujeres’, sin embargo, ’es un contexto que plantea una nueva realidad y abre las posibilidades para que las mujeres y hombres redistribuyan el trabajo productivo y reproductivo’.



Por su parte, el segundo panel se habló sobre la ’Responsabilidad Social de las Empresas, estuvo enfocado a los retos y posibilidades de acción en favor de las mujeres. Estuvieron Emilia Vidal y Nayana Guerrero del Consejo Nacional de Mujeres Empresarias; Lourdes Melgar, Investigadora afiliada al MIT; además de Jorge Ramos representando a CEO de Delivering Happiness México.



Los ponentes expusieron la forma en que las mujeres han enfrentado la contingencia sanitaria, con despidos, mayor carga de labores en casa, menos ingresos y mayor estrés para cumplir con sus deberes.



Las mujeres tienen mayor participación en las Mipymes: Martha Tagle



La diputada Martha Tagle Martínez (Movimiento Ciudadano), organizadora del foro, resaltó que las mujeres ’somos las que tenemos mayor participación en las micro, pequeñas y medianas empresas; somos las mujeres las que hemos sido emprendedoras de varios negocios y de ahí se mantienen muchas otras familias’.



Ante la necesidad de un aislamiento por la contingencia sanitaria, dijo, las mujeres tienen una repercusión directa en su vida; por ello, es muy importante conocer qué medidas han implementado las empresas y encontrar soluciones conjuntas para hacerle frente a esta contingencia. Otro de los temas persistentes, indicó, es que el aislamiento tiene mayores repercusiones en la violencia al interior de las familias, porque hay mucha presión por el tema económico.



Respecto al hackeo, Tagle subrayó que la intromisión fue momentánea y controlada de manera oportuna, por lo que el foro continuó sin contratiempos y alcanzó un registro superior a 450 participantes, así como un alcance de 9 mil vistas en Facebook.



’Estoy segura que entre todas y todos vamos a encontrar soluciones para proponer a México y, sobre todo, para que las mujeres en este ánimo de responsabilidad solidaria que nos convoca una contingencia como la que tenemos, podamos hacer redes de apoyo’, puntualizó.



