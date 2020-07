Fortalece Astudillo acciones contra el COVID-19 en Guerrero

El gobernador Héctor Astudillo Flores sostuvo una reunión de trabajo con su gabinete, a quienes emitió algunas recomendaciones para seguir haciendo frente a la pandemia por el COVID-19, tanto en sus oficinas como en la aplicación de los programas que manejan en las dependencias.



En la explanada de la Sala de la República en Casa Guerrero, el Ejecutivo guerrerense les pidió seguir trabajando con guardias como se ha estado haciendo hasta ahora, pues los trabajadores no regresarán a laborar este lunes, cuando concluye el periodo vacacional.



Asimismo, les sugirió apoyar a sus colaboradores que resulten enfermos por coronavirus, llevar a cabo sus programas en la medida de lo posible y ajustarse al nuevo presupuesto que se ha redireccionado para hacerle frente a la pandemia.



En la reunión, el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, David Guzmán Maldonado, solicitó a los funcionarios preparar la información necesaria para ir preparando el Quinto Informe de Gobierno que se presenta como cada año en el mes de octubre ante el Poder Legislativo.



Asimismo, el secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Eduardo Loría Casanova, dio a conocer los avances en las comprobaciones en cada dependencia.



Durante una reunión de trabajo con su gabinete encabezado por el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame y el jefe de la oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, el Ejecutivo guerrerense dijo que también habrá otras medidas efectivas ante el COVID-19.



El secretario de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, precisó que el ciclo escolar no iniciará de manera presencial, por lo que será virtual, además se suspendieron hasta nuevo aviso los exámenes de admisión a las instituciones de educación media superior y superior.



El secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos expuso que hay una disminución en cuanto a fallecimientos por SARS-CoV-2, sin embargo, reiteró que no se debe bajar la guardia.



Por su parte, el secretario de Migrantes y Asuntos Internacionales, Fabián Morales Marchán indicó que seguirá el programa de repatriación de cenizas de guerrerenses fallecidos en Estados Unidos a causa del coronavirus.



A su vez, el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, reconoció el esfuerzo del gobernador Héctor Astudillo Flores por encabezar las acciones para enfrentar la pandemia, por lo que dijo, tiene la absoluta solidaridad y apoyo de los funcionarios.



En la reunión también participaron el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Samuel Pérez Calvo, el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, entre otros funcionarios estatales.