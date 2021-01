Fortalece coalición a Félix; Añorve se queda en el PRI

Retomar la coalición Juntos Haremos Historia en Guerrero es complicado más no imposible consideran en Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo.

Y es que en las dos reuniones que los dirigentes estatales han realizado, se han estudiado casos de otros estados del país en los que se han presentado situaciones similares y se ha logrado recuperar una coalición, en particular un caso de Oaxaca.

Efectivamente estar fuera de tiempo es un factor en contra pero el que ya esté registrada una coalición entre el PT y el Verde opera a favor, según lo que hasta el momento han avanzado. El próximo lunes 18 de enero habrá otra reunión para darle luz verde a la ruta que seguirán.

En esta segunda reunión estuvo presente Félix Salgado Macedonio quien es el coordinador de Organización de Morena –eufemismo de precandidato único—quien es el más interesado en concretar la alianza.

Salgado Macedonio es asediado en varios frentes pero sobre todo en los dos que tiene abiertos en un conflicto post preelectoral en el que tiene a Pablo Amílcar Sandoval recorriendo el estado en franca contra campaña en busca de que no pueda registrarse como candidato el próximo 4 de marzo y ser designado cualquiera de ellos en su lugar.

La coalición fortalece su eventual candidatura en la que muy difícilmente contaría con el apoyo del grupo de Pablo Amílcar quien impugnó su designación ante el Tribuna Electoral de la Federación que a su vez devolvió la impugnación a la Comisión de Honor y Justicia de Morena por considerar que el quejoso no agotó las instancias partidistas.

Y sabe que tampoco tiene mucho que contar con Luis Walton quien desde afuera intenta descarrilar tanto a Félix como a Morena a cuyo proceso se invitó prometiendo respetar los resultados, lo cual no cumplió.

EL FACTOR AÑORVE

Un factor que amenazaba que se pudiera retomar la coalición era la decisión que el priísta Manuel Añorve Baños tomaría luego que tuvo el ofrecimiento del senador Manuel Velasco de proponerlo como candidato del Verde a gobernador, pero ya comunicó que se queda en el PRI aunque advierte que desde adentro dará algunos posicionamientos sobre la situación de su partido.

’Para que nadie se confunda es importante decir lo siguiente: mi estancia en mi partido no está a discusión, pero usaré mis derechos como priista para manifestar lo que pienso, y lo expresaré de manera respetuosa pero puntual’.

Es claro que dichas posturas no serán alabanzas, aunque difícilmente Mario Moreno Arcos el precandidato priísta a la coalición PRI-PRD tendría que lidiar con una situación como la que se vive en Morena donde su precandidato recibe diariamente fuego por todos lados.

Manuel Añorve podrá llegar a ser muy crítico pero disciplinado y no tardará en sumarse como lo hizo en 1998 cuando la decisión de ser el candidato a gobernador favoreció a René Juárez Cisneros.