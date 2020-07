Fortalece CONAGO Alianza Nacional Emergente por el Turismo convocada por el gobernador Astudillo

www.guerrerohabla.com



*Propone gobernador Astudillo llevar la Alianza Nacional Emergente por el Turismo al Congreso de la Unión



Chilpancingo., Gro, 17 de Julio de 2020 – El gobernador Héctor Astudillo Flores, en la sesión virtual con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), manifestó su absoluta disposición de participar en la ruta de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo para trazar estrategias para la reactivación de la economía en este sector, derivado de las afectaciones ocasionadas por la contingencia del Covid-19.



’Por su puesto, con la absoluta disposición de participar de lleno en esta Alianza en la que sin duda es positiva, lo peor es no hacer nada. Hay que hacer todo lo que sea necesario en esta ruta de la Alianza Nacional Emergente para convocar a todos los que tienen que colaborar y ayudar, porque sin duda el cuidar el empleo, el recuperar los empleos perdidos, nos obliga a actuar de manera convocante’, afirmó Astudillo Flores.



Astudillo Flores, destacó la importancia de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo, propuesta por el gobernador de Guerrero el pasado 19 de mayo, pues, de acuerdo con el Seguro Social reporta un millón 100 mil empleos perdidos en los últimos meses y el INEGI reporta a 12 millones y medio de personas que dejaron de recibir ingresos, así como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), reporta que México al rededor de 500 mil negocios ya no van abrir a causa del Covid-19.



’Sigo insistiendo que cualquier lugar del mundo, el Estado que sea, tienen que también participar. Reitero que es un tema que hay hablarse en el Congreso Nacional, en su momento por esta alianza qué se está haciendo, pues los senadores y diputados deben conocer la realidad de la actividad que ha dado luz y brillo a México, el turismo’, expresó Astudillo Flores.



En la sesión virtual con el nuevo Presidente de la CONAGO, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras y los gobernadores de la CONAGO, el también Vicecoordinador de la Comisión de Turismo de la Conago, Héctor Astudillo Flores, expresó que es importante construir rutas de alternativas para impulsar la actividad, como una medida extraordinaria dentro de lo extraordinario por el Covid-19, principalmente en el caso de Guerrero que ha vivido del Turismo.



’Los estados recibimos las consecuencias inmediatamente, los gobernadores, recibimos las consecuencias porque hay un animo de abrir todo y todos quisiéramos abrir todo, pero no es conveniente y el tema fundamentalmente del Turismo es un tema que hay que cuidar mucho, el abrir un hotel, un restaurante resulta de los más importante pero también de cuidar los empleados’, expresó Astudillo Flores.