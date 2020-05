Fortalece fútbol a personas con discapacidad en el Estado de México

• Buscarán retornar a los entrenamientos de manera inmediata, una vez concluida la contingencia.



Zinacantepec, Estado de México, .- Con la formación del equipo de fútbol adaptado del Estado de México, los integrantes de este conjunto han visto variaciones positivas con la práctica del deporte organizado, así lo detalló Diego Franco Esquivel, entrenador mexiquense.



Diego explicó que el equipo inició hace aproximadamente tres años con Obed Aguilar y que él se incorporó por su invitación, para ahora estar a cargo del grupo, viendo un desarrollo integral, pero sobre todo, en cada joven que acude a las prácticas.



’He visto gran avance en los niños, sobre todo individualmente, por la discapacidad que tiene cada uno se ve el avance particular, me ha tocado ver a niñas y niños que cuando llegan al grupo son muy ermitaños, no les gusta tener contacto, no siguen las indicaciones, su coordinación y agilidad no son muy buenas y con el tiempo, los entrenamientos, todo va mejorando gracias al esfuerzo físico y el contacto con las demás personas’, detalló el entrenador del Edoméx.



Desafortunadamente, como todas las actividades públicas, los entrenamientos fueron cancelados debido a la cuarentena por el COVID-19, por lo que, a pesar de la constante comunicación con ellas y ellos, no descarta que pueda verse afectado el proceso deportivo.



’Esta contingencia sí afecta de gran manera debido a que muchos no tienen la oportunidad de salir a un patio grande, a un jardín que tenga accesos y eso causa que haya un deterioro físico y emocional, porque ya no conviven con las mismas personas’, afirmó.



Ante esta situación se prevé enviarles una rutina generalizada, para que, con el apoyo de los padres, ellos puedan desarrollarla, para que no se pierda la condición física y que los ayude a mantenerse activos durante el periodo de confinamiento.



Finalmente, Diego Franco detalló que tanto el grupo de entrenadores y auxiliares, como los deportistas, están ávidos de retomar la actividad.



’Nosotros desde el día que nos den la indicación regresaremos al entrenamiento; se tendrá que modificar el plan de trabajo para que los niños retomen la condición física que tenían’, recalcó.