Fortalece Yair García la economía de las familias, entrega tinacos económicos

Al iniciar la entrega de tinacos en colonias del distrito 04 federal, el Ciudadano de Tiempo Completo Yaír, García Delgado dijo que los estragos de la pandemia son más crudos de lo esperado, pues a más de cuatro meses sin actividades económicas ni sociales, el reparto de despensas se han disipado y surgen necesidades domésticas , como reparaciones y almacenamiento de agua.



El líder de izquierda explicó que la entrega de tiancos forma parte de las acciones denominadas "Ciudadanía VS Covid" y que a través de la solidaridad y empatía la sociedad enfrente la crisis y se adapte al nuevo contexto social, para mitigar en mayor medida la preocupación e incertidumbre.



"Nosotros impulsamos esta actividad que denominamos "Ciudadanía VS Covid" y la intención es el empoderamiento social para enfrentar estos momentos de crisis que llegan y nos toman por sorpresa, por eso le apostamos a la organización en las colonias a tener empatía y que la preocupación sea superada, pese a que tenemos familiares o amigos que lamentablemente no vivieron para contarlo", detalló.

García Delgado agregó que organizaciones civiles han puesto el ejemplo de la buena voluntad y el deseo de construir ciudadanía. También hizo un llamado a la autoridad porque consideró que “quienes deben tomar sana distancia son los ciudadanos no los representantes populares”,expresó.



Hasta el momento se han entregado 25 tinacos en diferentes colonias como los barrios históricos, Altamira, bario de La Fábrica y la Morelos; el apoyo pretende mantenerse vigente hasta que la actividad económica se regularice o esté en marcha una estrategia eficaz de la autoridad competente para resolver la situación en Acapulco.