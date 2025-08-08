Fortalece Delfina Gómez sistema de salud con esquema IMSS-Bienestar, más hospitales y medicamentos en el EdoMex

TOLUCA, Estado de México. – La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se reunió en Palacio Nacional con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como con las y los gobernadores que participan en el esquema IMSS-Bienestar. Durante el encuentro, se evaluaron los avances en infraestructura hospitalaria y abasto de medicamentos de este programa, que en el Estado de México brinda atención médica a más de nueve millones de personas sin seguridad social.



’En Palacio Nacional nos reunimos con nuestra querida Presidenta de la República, la doctora @Claudiashein, y con Gobernadoras y Gobernadores para seguir fortaleciendo el programa IMSS-Bienestar que opera en nuestras entidades.



’Para los Gobiernos de la Transformación, ¡la salud es un derecho, no un privilegio! #ElPoderDeServir’, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en sus redes sociales.



En cuanto a los avances en infraestructura hospitalaria en la entidad, se trabaja en el rescate del Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec, con una inversión superior a 4.8 millones de pesos, así como en la construcción del Hospital General de Zona de Chimalhuacán.



También se llevará a cabo la recuperación del Hospital Valle Ceylán Tlalnepantla con una inversión de 1.7 millones de pesos. Este contará con 241 camas, 26 consultorios y ofrecerá atención médica en 20 especialidades.



Respecto al abastecimiento de medicamentos, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez puntualizó que las instituciones que conforman el sector salud —IMSS, IMSS-Bienestar, ISSEMYM e ISSSTE— trabajan de manera coordinada para atender la demanda de la población mexiquense.