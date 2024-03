Fortalece GEM estrategia para combatir incendios forestales

TOLUCA, Estado De México. - En la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez instruyó a fortalecer la estrategia de combate y prevención a los incendios forestales que se registran en la entidad.



Entre otras acciones, están estrechar el trabajo conjunto entre las brigadas de los gobiernos federal, estatal y municipal para controlar y extinguir los siniestros forestales, así como reforzar la prevención de los mismos en la presente temporada de estiaje.



De acuerdo con la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), al corte de las 11:30 horas se reportan 18 incendios activos en los municipios de Malinalco, Temascalcingo, Chalco, Villa Guerrero, Santiago Tianguistenco, Tenango del Valle, Zinacantepec, Lerma, Tlalmanalco, Ixtapan de la Sal, Texcaltitlán, Ocuilan; dos en Ixtapaluca, dos en Villa del Carbón y dos en Tepetlaoxtoc.



Por su parte, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral señaló la importancia de las medidas de prevención y de reportar oportunamente los incendios forestales.



Entre las recomendaciones están:



- No arrojar basura, materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos.

- No tirar vidrios, botellas, desperdicios o cualquier tipo de material combustible.

- No encender fogatas. Si se encuentran restos de algunas, se sugiere extinguirlos con agua y tierra; si se trata de brasas, apagarlos hasta que dejen de humear.

- En terrenos forestales, pastizales y zonas rurales evitar el uso de maquinaria y el tránsito de vehículos que emitan chispas.



En el Estado de México los incendios forestales se pueden reportar al Teléfono Rojo de Probosque, 800-590-1700 y al Número de Emergencia Nacional 911 o a las respectivas unidades municipales de Protección Civil.



A la Mesa de Coordinación número 58 de este año, asistieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Andrés Andrade Téllez, Secretario de Seguridad estatal; y José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México.



Así como representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Secretaría de Marina (Semar); Guardia Nacional (GN); Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM); y del Centro Nacional de Inteligencia.