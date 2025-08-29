Fortalece gobierno del EdoMéx a mujeres de Chicoloapan con la entrega de 4 mil despensas

CHICOLOAPAN, Estado de México.– Como parte del compromiso con el bienestar de las familias mexiquenses, el Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez entregó 4 mil canastas alimentarias a mujeres de 50 a 64 años en el municipio de Chicoloapan.



El objetivo es apoyar a la población en condición de pobreza o que carece de acceso a alimentos nutritivos y de calidad, a través del programa Alimentación para el Bienestar.



Al encabezar la entrega, Juan Carlos González Romero, Secretario del ramo, subrayó que este apoyo también representa un respaldo económico, ya que permite a las mujeres destinar el ahorro a otras necesidades como atención médica, materiales escolares, transporte o el cuidado de sus familias.



Además de las canastas, que contienen 24 productos no perecederos, de higiene personal y limpieza, también se entregaron, de manera simbólica, sillas de ruedas y andaderas mediante el programa Servir para el Bienestar, fortaleciendo la atención a sectores en situación de vulnerabilidad.