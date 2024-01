COATEPEC HARINAS, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, reafirma su compromiso de escuchar y atender las necesidades apremiantes del sector educativo en la región sur, a través de El Poder de Servir, implementando acciones concretas para garantizar el bienestar y desarrollo académico de la comunidad estudiantil y docente.



Dentro de la estrategia regional de atención al sector educativo implementada en la región sur de la entidad, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, realizó una gira de trabajo de dos días en la que recorrió nueve escuelas en Coatepec Harinas y ocho instituciones educativas en Tlatlaya, donde el Gobierno estatal trabaja para abordar las complejas situaciones sociales que enfrentan estas comunidades.



El recorrido inició en Coatepec Harinas con la entrega de la obra de construcción de un módulo de sanitarios en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", y mobiliario escolar en la Escuela Normal. Al día siguiente, entregó sillas en el Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) Plantel Tlatlaya.



’La transformación educativa busca que nadie se quede atrás, ante la adversidad seguiremos redoblando esfuerzos, vamos a seguir escuchando y atendiendo las necesidades más apremiantes del sector educativo, estaremos más en territorio que en el escritorio’, destacó el encargado de la política educativa en la entidad.



Hernández Espejel indicó que las acciones de esta gira representan una inversión superior a un millón de pesos, y reflejan el compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez, quien instruyó se continue priorizando mejores condiciones educativas en la región sur.



’Sobre todo estamos atendiendo el tema de rehabilitación y construcción de módulos sanitarios, obras de primera necesidad que no pueden postergarse más. Así reafirmamos nuestra vocación de servicio, manteniendo un trabajo cercano y sensible para dar respuesta a las necesidades más apremiantes de la población, especialmente en situaciones adversas’, manifestó el Secretario de Educación.



Añadió que los esfuerzos se enfocan en tener instalaciones educativas dignas y equipamiento adecuado en cada región del territorio mexiquense, ’la justicia social no es sólo una aspiración, es una realidad que se construye día a día, asegurando que cada estudiante, maestro y comunidad educativa tenga acceso a las herramientas necesarias para un desarrollo pleno y equitativo’.



Las nueve escuelas recorridas en Coatepec Harinas fueron: Jardines de Niños "José Luis Agustín Álamo Jardón" y "Lic. Juan Fernández Albarrán"; Primarias ’Sor Juana Inés de la Cruz’ y "Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza"; la Secundaria General ’Manuel Gutiérrez Nájera’ y la Secundaria Oftv. No. 0448 "Juana de Asbaje"; Centro de Atención Múltiple CAM No. 61 "Jean Piaget"; la Escuela Normal y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM), plantel Coatepec Harinas.



En Tlatlaya: Jardines de Niños ’Patricio Arredondo’ y ’Lázaro Cárdenas’; Primarias "Vicente Guerrero’, "Narciso Mendoza" y ’Lic. Adolfo López Mateos’ con su Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) No. 48; la Escuela Secundaria Oficial No. 0240; el CBT Plantel Tlatlaya y la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan.



En la gira de trabajo estuvieron presentes Subsecretarios del ramo educativo y de finanzas, así como directores y representantes del Consejo para la Convivencia Escolar (CONVIVE), de la Dirección General de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), y personal del Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE).