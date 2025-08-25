Fortalece Xóchitl Flores a protección civil bomberos y servicios de emergencia de Chimalhuacán

Los gobiernos de la transformación, en Chimalhuacán encabezados por la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez, a partir de 2022, han fortalecido la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencias, así lo aseguró la alcaldesa.



Flores Jiménez destacó que, desde el inicio de la administración 2022-2024, se percató que esta dependencia necesitaba un impulso en sus condiciones de trabajo, por lo que su gobierno no dudó en reforzar la corporación.



En este sentido, la dependencia se fortaleció desde el año 2022 con la creación de la Subestación II ’Tláloc’ en el Barrio Xochiaca Parte Alta, la entrega de 10 carros-tanque de agua, 2 cuatrimotos y 2 motocicletas, así como el presupuesto necesario para apoyar con herramientas y equipo las tareas de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. Esta inversión está más que justificada, por lo que su gobierno busca continuamente aumentarla.



En el marco del Día de la Bomberas y Bomberos, la presidenta entregó uniformes y un presente a cada uno de los miembros de la corporación, en la cual se destacan 17 bomberas.

Se subrayó que esta fecha es una oportunidad para reconocer la alta capacitación de las bomberas y los bomberos de Chimalhuacán, quienes han participado en la sofocación de incendios y rescates de gran magnitud, incluso prestando apoyo a municipios vecinos y a la Ciudad de México.



Por su parte, el Director de Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencia, Martín Cortez López, señaló que en 2022 recibió un departamento de bomberos rezagado que únicamente contaba con un estado de fuerza de 22 elementos, los cuales se distribuían en dos turnos de 24 horas y carecía de unas instalaciones dignas para brindar una mejor atención de emergencia.



’No omito señalar que el parque vehicular con el que se contaba carecía de un mantenimiento correctivo y muchos estaban en estado obsoleto para la atención de emergencias’, indicó.



Cortez López destacó que, con el apoyo de la Presidenta Municipal C. Xóchitl Flores Jiménez y su anterior y actual cabildo, se ha brindado a esta dirección el recurso material para la construcción de una subestación y la rehabilitación de la estación central, así como se ha incrementado el estado de fuerza en cuanto a personal operativo, contando con una plantilla de 70 elementos y un amplio parque vehicular, y el personal totalmente capacitado para atender cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física de la ciudadanía.



Por su destacada labor este año, una bombera de la corporación también fue reconocida a nivel estatal por su trayectoria y labor.



Reciente los servicios de ambulancias se incorporaron a esta dirección, con el objetivo de brindar una respuesta más oportuna a la ciudadanía.