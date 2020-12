Fortalecen Caravanas en línea acciones de Caravanas Itinerantes

• Invita Subsecretario de Justicia a las y los mexiquenses a seguir las Caravanas en línea, mecanismo implementado para seguir acercando trámites y servicios gratuitos.



Toluca, Estado de México, .- Desde su reactivación presencial, el pasado 11 de noviembre, las Caravanas por la Justicia Cotidiana recorren de manera itinerante los municipios que integran al Estado de México. A la fecha han visitado Coyotepec, Teoloyucan y Melchor Ocampo y actualmente se encuentran instaladas en la cabecera municipal de Nextlalpan.



No obstante, el Subsecretario de Justicia, Iván Barrera Pineda, informó que, con la finalidad de seguir acercando trámites y servicios gratuitos a las familias mexiquenses, y robustecer el diálogo directo entre ciudadanía y autoridades, las Caravanas por la Justicia en Línea continúan su transmisión en vivo, los jueves a través de la página de Facebook de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.



’La invitación, amigas y amigos es que nos sigan como cada jueves, a las 11 de la mañana en estas transmisiones en Facebook, que no dejaremos de transmitir, además de que haremos este esfuerzo para estar de manera presencial en cada una de las Caravanas.



’Para nosotros es muy importante escucharlos, conocer cuáles son sus dudas, atender sus comentarios y para eso hemos dispuesto este canal de Facebook para que nos puedan seguir’, aseguró el Subsecretario de Justicia.



Durante la transmisión en vivo, el staff de Caravanas respondió dudas e inquietudes en materia de propiedad agraria o comunal, con el objetivo de asesorar a las y los mexiquenses sobre la manera de regularizar su situación jurídica.



Tal es el caso de Jenny, vecina de Calimaya, quien preguntó: ’Voy a adquirir un terreno agrario, quisiera saber ante la Ley, ¿qué requisitos necesito?’



En respuesta a la pregunta, Julio Ramales, Director General de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Justica y Derechos Humanos, destacó la importancia de verificar la situación legal de los terrenos ejidales antes de realizar una compra, enfatizó que para hacer una inversión segura es necesario conocer la situación del predio.



Precisó que, de acuerdo con lo establecido en la Ley, para llevar a cabo la compra segura de un ejido, es fundamental que el interesado tenga la calidad de avecindado, saber si el terreno cuenta con el dominio pleno, tener la aprobación del 75 por ciento más uno, de la asamblea de ejidatarios y principalmente adquirir el predio en su totalidad y no en partes, pues solo de esta manera se puede celebrar un contrato de enajenación.



’Una vez que tú cubras esos requisitos lo vas a inscribir y el Registro Agrario Nacional va a nulificar el documento de la persona que te está vendiendo y te va a expedir tu nuevo título a ti, pero aquí lo importante es que tú deberás tener una calidad dentro del ejido’, comentó Julio Ramales.



La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través de las Caravanas por la Justicia en Línea trabajan para acercar trámites y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de las y los mexiquenses.