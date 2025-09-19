Fortalecen salud en el EdoMéx con 13 millones de consultas y hospitales rehabilitados

Como parte de su campaña previa al Segundo Informe, la Gobernadora Delfina Gómez, también destinó 285 mdp a apoyos de vivienda y entregó títulos de propiedad a familias mexiquenses

Fortalecen salud en el EdoMéx con 13 millones de consultas y hospitales rehabilitados
Gobierno
Septiembre 19, 2025 10:19 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez ha consolidado avances en el sistema de salud estatal con la rehabilitación de hospitales, clínicas y centros de salud, además del incremento en la plantilla de personal médico y de enfermería.

Como parte de su mensaje difundido en redes sociales, dentro de la campaña previa a su Segundo Informe de Resultados, la Mandataria mexiquense destacó que se han otorgado 13 millones de consultas y medicinas gratuitas, además de un aumento en los tratamientos de alta especialidad, lo que representa un acceso más justo y cercano para la población.

De manera paralela, Gómez Álvarez refrendó su compromiso con el bienestar integral de las familias, al anunciar una inversión de 285 millones de pesos en apoyos de vivienda y la entrega de títulos de propiedad, acciones que brindan certeza jurídica y tranquilidad a los hogares mexiquenses.

Este séptimo spot forma parte de la campaña iniciada el 15 de septiembre, con la cual la Gobernadora da a conocer los resultados de su gestión en materia de salud, vivienda, seguridad, desarrollo social, economía, transporte y apoyo a mujeres, bajo el sello de un Gobierno de ’menos escritorio y más territorio’.

