Fortalecer el Sector Educativo, prioritario para Alfredo Mate

El presidente de la organización Servicios de Arrastre Mate y Asociados AC, Alfredo Mate, manifestó que fortalecer el sector educativo es prioritario, por ello ha apoyado en pocos meses, a 15 escuelas de Acapulco con diferentes gestiones, donde maestras, maestros, padres de familia y alumnos han mejorado y dignificado su institución.



El empresario comentó que un ejemplo es la Primaria ’Ignacio Manuel Altamirano", del Poblado de San Pedro Las Playas, donde verificó el trabajo realizado en el acceso principal al plantel, con la donación de cemento, además de llevar balones de futbol soccer que permitirá a las niñas y niños practicar deporte.



’Es un honor apoyar la educación y me agrada que los propios estudiantes me invitaran a ser padrino de generación de dicha escuela, lo que me motiva a trabajar y seguir en la lucha por lograr mejores condiciones de vida para las familias acapulqueñas’, acotó.



Agregó que aún falta mucho por hacer, pero que el equipo Mate va por buen camino en las diversas comunidades, barrios y colonias del puerto, finalizó.