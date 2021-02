Fotógrafo acapulqueño representará a México en el Sony World Photography Awards

Competirá con una extraordinaria imagen del Popocatépetl, contra otros 50 fotógrafos de diferentes países



El fotógrafo acapulqueño Brian Mena Laureno, ganador nacional del concurso Sony World Photography Awards, competirá con una extraordinaria imagen del Popocatépetl, contra otros 50 fotógrafos de diferentes países y espera tener éxito al representar a México en este torneo, pero ya con el éxito de estar en esa posición, lo dedica a su padre, el periodista, también acapulqueño, Arturo Mena Gutiérrez, quien falleció hace unos meses.



En entrevista vía telefónica, Mena Laureano explicó que en el próximo mes de marzo darán a conocer al ganador internacional de este premio, aunque dijo que al estar ya entre los 51 mejores de todo el mundo se siente orgulloso, sobre todo del legado que le dejó su padre, quien le heredó el gusto por la fotografía.



Al respecto mencionó que ’me llena de mucho orgullo esto y aunque ya no está, porque falleció hace unos meses, me siento orgulloso de lo que me heredó, todas su enseñanzas hacia la fotografía, esa pasión que me tiene hoy aquí en este concurso’.



Por último, añadió que se siente feliz de representar a Acapulco y todo México en esta rama y confió en tener buenos resultados en la clasificatoria internacional, de la cual, como se mencionó, será el próximo mes cuando se tengan noticias de esto.