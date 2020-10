Fracasa la impartición de Justicia en Hidalgo: es la menos eficiente del país

Pese a que Hidalgo cuenta con el personal suficiente para desarrollar las funciones de impartición de justicia, su sistema es evaluado como el menos eficiente del país, toda vez que las sedes ministeriales son las que más se congestionan al no poder dar salida a los asuntos que tratan, es decir, no tener la capacidad de procesarlos y/o resolverlos dadas sus carencias, informó el estudio de Hallazgos 2019 elaborado por México Evalúa en conjunto con USAID y con Friedrich Naumann Stiftung.



’La ausencia de políticas de persecución implica que las instituciones se saturen con delitos menores y no den respuesta, ni a estos, ni a los de mayor impacto’, revela el documento cuando trata la Tasa de congestión ministerial.

La congestión podría explicarse por una sobrecarga de trabajo que se mezclara con poco personal; sin embargo, en el apartado de “Suficiencia de personal, el cual mide la Tasa de personal por cada 100 mil habitantes, revela que la entidad se encuentra en la posición 12 a escala nacional, es decir, que tiene una mayor densidad que el resto del país.



Aún así, los Policías ministeriales o investigadores, Fiscales o agentes del MP, Peritos, Asesores jurídicos, Jueces y Defensores no son capaces de llevar a cabo sus actividades con prontitud y eficiencia, lo que provoca la saturación del Sistema, que a la postre, abona a la impunidad y a tratar los asuntos más importantes con negligencia.



Por otro lado, la implementación de lo que entonces se conoció como el Nuevo Sistema de Justicia Penal carece de coordinación, lo que también ubica a Hidalgo dentro de las últimas entidades del país.