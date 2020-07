Fracasa ’manifestación’ de ’El Lobezno’ de Actopan; solo 50 acarreados acudieron a su llamado; le valió Semaforo Rojo por Covid 19

Valiéndole gorro la contingencia sanitaria por Covid 19 y por medio de amenazas Leobardo Tovar alias ’El Lobo’ (ahora Lobezno ) autodenominado como dirigente transportista, obligó a personas de bajos recursos, muchos de ellos de la tercera edad a realizar una manifestación en las afueras del Palacio Municipal de Actopan, Hidalgo la mañana de este jueves para tratar de presionar a las autoridades locales la entrega en comodato de la Central de Abastos de Actopan, para beneficio personal y del grupo que encabeza, asimismo, la creación de una ruta única de transporte público para beneficiarse exclusivamente y un grupo de allegados, obligando a todas las rutas foráneas desembocar en él área del teatro Manuel Ángel Núñez Soto.

Sin importarle que a causa del incremento de contagios y fallecimientos por Covid 19 , desde el lunes la entidad pasó del semáforo naranja al rojo epidemiológico, obligó mediante amenazas a algunos transportistas y agremiados a presentarse en la explanada de la alcaldía de Actopan para realizar una ’megamanifestación’ la cual al final fracasó.

La mayor parte de los manifestantes iba sin cubrebocas , sin gel antibacterial y sin guardar la sana distancia.

Uno de los manifestantes, quien se identificó como Juan Hernández dijo que no sabía para que era la manifestación y que el ’Lobezno’ , de forma gansteril lo había amenazado para obligarlo a que fuera.

’Nos dijo que si no íba, me podría pasar un accidente’ agregó.

Aunque desde hace varios el ’Lobezno’ como hoy apodan en la región al sediciente ’líder’ -quien por años controló a alcaldes priistas que accedían a sus caprichos- , muy pocos atendieron al llamado del gánster.

Ha trascendido que su molestia radica en que la petición a sus demandas de que se le entregue la Central de Abastos en comodato ha sido rechazada por el gobierno municipal y del estado.

Según fuentes cercanas al representante transportista, buscan mediante presión social, quedarse con de la Central de Abastos en beneficio del grupo que representa, asimismo de una ruta exclusiva para la cobertura al centro de la ciudad.

Su hijo, Liobino Aicardo Tovar y Rodríguez,alias ’Lobito’ fue director de reglamentos en la presente administración, cargo que dejó la semana pasada, argumentando cuestiones irreconciliables al interior de su equipo de trabajo.

Como funcionario, se ausentó de su cargo desde el mes de abril debido a una situación de salud, durante la crisis de la pandemia del Covid19, no colaboró con las labores del gobierno municipal