Fracaso total bloque de Av. Carmelo Pérez por parte de transporte público mientras autoridades caso nulo

Cd. Nezahualcóyotl- Fracaso total, fue el resultado del bloqueo que miembros del transporte público realizaron en Ciudad Nezahualcóyotl.



Decenas de unidades bloquearon Av. Carmelo Pérez, desde 4a. Avenida hasta

Av.Pantitlán con la finalidad de exigir al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, se termine con las ejecuciones y extorsionrs contra choferes por parte del crimen organizado así como exigieron "no más choferes muertos."



Sinembargo, ante la contingencia , oficinas de gobierno no operaron por lo que de nada sirvió la perdida de tiempo hora hombre de los choferes.



Por otra parte, la finalidad del paro y bloqueo, era afectar la vialidad y a los usuarios que circulan a diario. Esto no fue así, por lo que las afectaciones fueron mínimas pues ante la contingencia que se vive en nuestro país a consecuencia del virus Cobid-19, muchas personas están haciendo Home working por lo que las afectaciones al transito vehicular fueron nulas.



Los pasajeros que esperaban combis de la ruta señalaron que fue una mala e irresponsable desición, realizar un bloqueo en estos días de contingencia ya que de por sí se afecta el transporte por falta de usuarios y como consecuencia falta de unidades.

Mientras que con su ya tradicional prepotencia, altanería y nula educación los choferes agredieron a policias de tránsito municipal compañeros de otras rutas y automovistas que intentaban invitarlos a retirar el bloqueo.



Usuarios coincidieron en señalar la pésima organización y nulo resultado de su "magno bloqueo" para trate de llamar la atención de funcionarios que los tiraron de a locos .



Finalmente vecinos se mostraron molestos e inconformes, ante el bloque pues aseguraron que dejaron las unidades ahí apostadas y no pudieron llegar a sus casas, oficinas a pesar que mostraban las acreditaciones correspondientes.