Frágil aún, la unidad en el PRI

La unidad lograda por Mario Moreno Arcos en el PRI aún cuelga de alfileres y está sujeta al cumplimiento de acuerdos complicados para él.

En los pasillos del PRI acapulqueño se habla de que efectivamente se ha reunido varias veces con Manuel Añorve Baños pero no al grado de que exista un acercamiento con la estructura añorvista, sino que coincidió con algunos miembros del grupo político del senador en la inauguración de una sala con las fotos de los ex dirigentes, entre éstos Luis Amed Salas, quien forma parte de esa galería, y Pilar Vadillo Ruiz quien es parte de la actual dirigencia.

También estuvieron el propio Añorve y su esposa Julieta Fernández.

Lo que hay es una tensa calma en lo que Moreno Arcos resuelve el tema de los acuerdos, ya que las condiciones en que fue designado candidato del PRI no le dejaron mucho margen de maniobra pues las candidaturas a diputado que le corresponden a ese partido en la alianza con el PRD ya habían sido asignadas.

Primero se repartió el pastel y luego le pusieron el muñeco.

Inclusive ni el propio Mario Moreno alcanzó espacios para su gente, como sí los alcanzaron el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer con Héctor Vicario Castrejón por el distrito 23 de Huitzuco, y el diputado René Juárez Cisneros con Rosaura Rodríguez Carrillo por el 09 de Acapulco, por poner algunos ejemplos.

En la elección de 2015 el añorvismo tuvo las candidaturas de cuatro de los siete distritos en Acapulco e inclusive en otras regiones del estado donde tiene fuerte presencia pese a ser el puerto su centro neurálgico.

Este martes se reunirán Mario Moreno y Manuel Añorve con su dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas en la Ciudad de México donde quizá se toque el tema. Lo que sí es seguro es que se enviará un mensaje de unidad al priísmo guerrerense, pues de que se trabaja en lograrla, a diferencia de lo que sucede en Morena, no existe duda.

#Revolcadero

ES EN SERIO. Pablo Amílcar Sandoval, nos dicen, sí va por la alcaldía de Acapulco por Morena. Sus cercanos niegan que haya negociado el retiro de sus impugnaciones a la precandidatura de Félix Salgado Macedonio e incluso se hizo el show de una reunión paralela a la que se hizo el domingo para ratificarlo, con el objetivo de que el cese de hostilidades con el beligerante grupo de PAS no se vea tan abrupto.

DAMNIFICADA. Esta decisión afecta directamente a Adela Román Ocampo quien como segunda opción luego de no haber sido favorecida con la candidatura a gobernadora puso la mira en la reelección, y aún le perjudicaría si tuviera la tercera opción de ser diputada federal o local por la vía plurinominal porque sin duda el discurso de Amílcar será de cambio en virtud de que la cuarta transformación no se ha visto por ningún lado en el Ayuntamiento de Acapulco.

A TODA MÁQUINA. El que está pisando el acelerador para aprovechar que aún no tiene rival enfrente es el perredista Víctor Aguirre Alcaide, y es que mientras no se den las definiciones en el PRI y en Morena tiene la cancha libre para llegar bien posicionado a la encuesta para medirse con la candidata o candidato que le ponga el PRI.

NOMBRAMIENTO. El gobernador Héctor Astudillo Flores le apostó a la juventud y nombró secretario de Turismo a Efrén Leyva Batani, cargo que estaba vacante tras el nombramiento de Noé Peralta como director de la Promotora Turística.