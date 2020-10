Francisco, el Papa más progresista

Como en todas las instituciones y organizaciones, entre ellas las iglesias o ritos que en México se registran como asociaciones religiosas, siempre están divididas o confrontados entre progresistas y conservadores.



Ahora, con sus decisiones y sus posturas progresistas, Francisco ha dado muestras de ser el Papa más progresista de toda la historia de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, dígalo sino el haber aceptado el matrimonio civil entre homosexuales. Todos tenemos derecho a tener una familia, afirmó, el primer pontífice latinoamericano, Jorge Mario Bergoglio.



Ello no excluye reconocer que el antecedente de esta proyección innovadora en la Iglesia de San Pedro, recae en el Papa Juan XXIII, Angelo Roncalli (1881-1963); no obstante su breve pontificado, conquistó la admiración de propios y extraños, como se decía de antaño, de católicos y profanos.



El papa Francisco, exacto cuando se agudiza la confrontación ideológica en el seno de la Iglesia católica, sorprende al mundo entero cuando sin ambages, apoya la creación de leyes que amparen la unión civil entre personas del mismo sexo.



Las palabras del Papa fueron plasmadas en el documental ’Francesco’, estrenado el miércoles en el Festival de Cine de Roma y dirigido por el ruso Evgeny Afineevsky.



En el mismo, Bergoglio afirma: ’Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles. Así están cubiertos legalmente. Yo apoyé eso’.



La progresista postura de Papa Francisco me remitió de inmediato a aquella declaración del lunes 29 de julio de 2013, cuando a pregunta de una reportera en un vuelo de regreso a Río de Janeiro, contestó directo:



’En un lobby no todos son buenos, pero si una persona es gay, busca al señor y tiene buena voluntad , quién soy yo para juzgarla. El catecismo de la Iglesia Católica explica y dice que no se deben marginar a esas personas y que deben de ser integradas a la sociedad’



Juan XIII pasó a la historia por convocar al Concilio Vaticano II, del que se excluyó lo de siempre: aniquilar y condenar las herejías; fue mucho más allá, la iglesia Católica se abrió al mundo con una palabra italiana: aggiornamento, ’actualización’, fue el espíritu de los nuevos tiempos, como se escribió en aquel momento.



Como será el enfrentamiento entre progresistas y conservadores en la Iglesia Católica que hasta más de una docena de libros han abordado el tema. Lo importante es que el primer Papa latinoamericana, Francisco ha abierto al catolicismo el camino de la modernidad y al progreso.



Si la vida le alcanza a Francisco, estemos ciertos que acabará con residuos del fanatismo medieval en su Iglesia y entre otros muchos asuntos pendientes, con el caduco celibato antinatura. Francisco es, sin duda, el Papa más progresista de la historia.



Los conservadores de extrema derecha, después de esto, les espera simplemente el cesto de la basura.



