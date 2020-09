¿Fraude del siglo? -Coparmex califica severamente el sorteo del 16 de septiembre

PALACIO

Por Mario Díaz



¿Fraude del siglo?

-Coparmex califica severamente el sorteo del 16

-’No generó recursos a la Lotería Nacional’

-La 4T obtuvo más de la mitad de los premios



PARA la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), el sorteo de la Lotería Nacional del pasado miércoles 16 de septiembre es considerado como el ’fraude del siglo’ y el más grande fracaso de la institución encargada de organizar ese tipo de sorteos.



En opinión de GUSTAVO DE HOYOS, presidente del citado organismo empresarial, el proyecto del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR no generó recursos ni a la Lotería Nacional ni al gobierno de la Cuarta Transformación.



Y subraya: ’el sorteo no fue relevante más cuando se está viviendo una pandemia y según el gobierno ha provocado miles de muertes, desempleo, cierre de empresas y una crisis económica’.



Sin embargo, desde una perspectiva analítica que pretende ser lo más objetivo posible, valen la pena las siguientes observaciones, de acuerdo a la información oficial del director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, ERNESTO PRIETO ORTEGA.

De 6 millones de ’cachitos’ se vendieron 4 millones 685 mil por lo que se recaudó una bolsa de 2 mil 342 millones de pesos. Si Pitágoras no miente, el producto de la venta aseguró el pago de los 100 premios de 20 millones cada uno, con un total de 2 mil millones de pesos.



A pesar de que la 4T anunció con bombo y platillo la rifa del avión presidencial TP-1 ’José María Morelos y Pavón’, lo cierto es que se trató de una estrategia de mercadotecnia, por lo que cada comprador de billete para el sorteo sabía que el premio eran 20 millones de pesos y que la costosa aeronave no ocuparía el estacionamiento de la casa-habitación del feliz ganador.



Por lo tanto, tal vez el calificativo de ’fraude del siglo’ emitido por el dirigente de la Coparmex no es del todo objetivo. Sin embargo, desde otro ángulo, no queda duda que se rifó un premio inexistente al momento en que se colocaron a la venta los ’cachitos’, y que el mismo surgió de la venta de los billetes.



De acuerdo al titular de la Lotería Nacional, de los 100 premios de 20 millones de pesos, 42 los ganaron los empresarios; 16 la Lotería Nacional; 13 el Instituto Nacional para la Salud y Bienestar (INSABI); 5 instituciones sindicales compraron ’cachito’ ganador; y 24 no fueron vendidos, mismos que fueron adjudicados al INSABI, lo que aumentó a 37 los premios obtenidos por esa institución gubernamental.



Los datos oficiales no consignan a ningún ciudadano de a pie con la suerte de haber adquirido uno de los 100 billetes premiados con 20 millones de pesos, lo que, quiérase o no, resulta por demás extraño y, tal vez, a eso se refiera el organismo empresarial al calificar como fraude el sorteo 235 de la Lotería Nacional.



En consecuencia, la aritmética indica que los empresarios obtuvieron 840 millones de pesos en el sorteo; la Lotería Nacional se fortaleció con 320 millones de pesos; y el INSABI, entre premios ganados y la adjudicación de los boletos no vendidos se vio beneficiado con 740 millones de pesos, lo que da un gran total en premios de mil 900 millones de pesos.



Tomando en cuenta que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y el Instituto Nacional para la Salud y Bienestar son instituciones gubernamentales no es incorrecto afirmar que la suma de los 320 millones de la Lotería Nacional y los 740 millones de pesos del INSABI, que dan un total de mil 60 millones de pesos, fortalecieron las finanzas de la Cuarta Transformación.



Visto con otro cristal, poco más de la mitad de los premios quedaron en manos del propio organizador (que en este caso es la 4T) y, además, el avión presidencial continúa en oferta de venta. Es decir, negocio redondo.



Tan es así, que la Lotería Nacional proyecta nuevos sorteos cuyos premios saldrán del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), consistentes en ranchos, residencias, aviones y yates.

¿Cómo la ve?



DESDE EL BALCÓN:

I.-Mi sincero agradecimiento para quienes se condolieron y acompañaron en su dolor a mis hijos KARINA, KAREM y MARIO, por la sensible e irreparable pérdida de su señora madre SILVIA SOSA TREVIÑO (Q.E.P.D.).

II.-Ante la necesidad de un breve receso para recargar baterías en una fecha muy especial, PALACIO regresará el próximo lunes.



Feliz inicio de semana laboral.



Y hasta la próxima.

[email protected]