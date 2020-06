Fraude y fracaso ha sido el programa "Adiós a tu deuda": Juan Manuel Fócil



· A un año de ponerse en marcha este programa, lejos de solucionar la Resistencia Civil la agravó, expresó



El programa ’Adiós a tu Deuda’, puesto en marcha por el Gobierno del Estado de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para condonar el adeudo por el servicio de energía eléctrica, se convirtió en todo un fracaso, indicó el senador del PRD, Juan Manuel Fócil Pérez.



’Nadie está contento con ese ‘Adiós a Tu Deuda’, al contrario, se ha incrementado la deuda de todos los hogares, el programa ha sido un fraude porque no está bajando el consumo de la energía eléctrica en la mayoría de los hogares, al contrario se está incrementado’, afirmó.



Juan Manuel Fócil señaló que lejos de atender la demanda del movimiento Resistencia Civil ha acentuado los adeudos entre los tabasqueños, situación que se ha agravado con la emergencia sanitaria provocada por la pandemia por COVID-19.



’El Gobierno del Estado junto con Comisión Federal de Electricidad han decidido en estos momentos, al año, incrementar los cortes de luz a la gente que no paga, están viendo que la situación está muy mal económicamente y profundizada por la cuestión de la salud, y se dedican a hostigar a la ciudadanía en su casa’, dijo.



Fócil Pérez condenó que el Gobierno del Estado de Tabasco no apoye a las familias para superar la emergencia sanitaria y encima realice cortes en el servicio eléctrico. ’Ya va siendo hora que los tabasqueños, tabasqueñas, abran los ojos y veamos qué vamos a hacer para presionar a estos gobiernos que no están haciendo su trabajo correctamente y que además nos están hostigando, nos están afectando en nuestros hogares con los cortes de luz’, concluyó.



El movimiento de Resistencia Civil surgió en 1995 como protesta por los altos cobros tarifarios; el 10 de junio del 2019 el Estado de Tabasco y CFE pusieron en marcha ’Adiós a tu Deuda’, programa a través del cual se condonaría el adeudo histórico por el consumo de energía eléctrica, a habitantes de 17 municipios.