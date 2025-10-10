Frena gobierno del Estado de México extorsión en un 30% con estrategia de seguridad

TOLUCA, Estado de México.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, avanza con resultados firmes en el combate a la extorsión: entre enero y octubre de 2025 se registraron mil 830 casos, una disminución del 29.56 por ciento frente a los 2 mil 598 reportados en el mismo periodo del año pasado.



El dato fue presentado durante la Mesa de Paz número 513, encabezada por la Mandataria estatal, donde la Fiscalía General de Justicia detalló que los operativos focalizados, el uso de inteligencia y el fortalecimiento de la Línea Nacional de denuncia anónima 089 han permitido desarticular redes de cobro de piso y extorsión telefónica en distintos municipios; además de desarticular redes delictivas que afectaban a comerciantes, transportistas y familias mexiquenses.



El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y el Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, coincidieron en que estos resultados son muestra del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno y la confianza creciente de la ciudadanía hacia las instituciones.



A la reunión asistieron también la Secretaria Técnica de la Mesa, Maricela López Urbina; el Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez; así como representantes del Poder Judicial, la Defensa, Semar, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.