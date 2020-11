FRENAAA, desprestigio intencionado

De un movimiento, a un berrinche

Piden lo imposible, para la burla

Sin estrategia opositora realista





La justicia, aunque anda cojeando,

rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera

Horacio (65 AC-8 AC) Poeta latino







Gilberto Lozano, ex empleado de Femsa, de José Antonio Fernández, líder visible del Movimiento Nacional Ciudadano, tenía todas las herramientas para lograr superar las expectativas de cualquier acción opositora contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



De un movimiento que pintaba a ser serio, pasó a pólvora quemada. Pedir la renuncia del Presidente de la República, es un cuento que no tiene ningún fundamento jurídico, constitucional, pues. Es como una carta a los Santos Reyes.



Después de atraer las candilejas se pensó que podría ser una herramienta real y contundente para lograr equilibrios políticos. Una oposición seria, inteligente, honesta, sin mesías mediáticos, ni intereses que nadie logró conocer en los momentos de su fundación.



Esto no quitó el sueño a la Cuarta Transformación. Las manifestaciones multitudinarias y el plantón de oropel frente a Palacio Nacional, sólo sirve de escarnio para los gobiernistas como Morena, como para muchos de sus seguidores.



Es una traición a la movilización opositora. Es desprestigiarlas.



El movimiento que sí genera inquietud en Palacio Nacional, es ’Sí por México’. Ahí se nota la presencia de propuestas. Los mexicanos pensantes, que generalmente abundan en las clases medias y bajas del país, seguirán a quien proponga acciones realmente lógicas, legales y de interés nacional, ante la crisis que vivimos en el país en materia económica, social y política.



Desafortunadamente, no es un partido político. Nació tarde para participar en los comicios de 2021. Pero, estoy podría crecer, si esas propuestas permean a un amplio sector de la población que no está en favor del gobierno. No olvidemos que las encuestas dan un 50% en favor y otro 50% en contra.



Así está el país; dividido. Y, no es entre liberales y conservadores. Es entre los que están en favor y los que están en contra. Los que están a favor de AMLO, lo hacen por venganza ante generaciones de miseria en sus familias. Los que están en contra por el empobrecimiento sistemático en los últimos 24 meses debido a las políticas de abandono económico y productivo del país.



Esas son las verdaderas diferencias. Es la economía imbéciles… la economía, diría William Clinton en su campaña presidencial.



PODEROSOS CABALLEROS



BANORTE: Banorte, que preside Marcos Ramírez Miguel, prevé una recuperación económica a niveles pre pandemia hasta 2026. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la caída de la economía no es nueva, sino que viene desde que se realizaron las elecciones de 2018. De ahí en adelante el desplome es sistemático que se agudizó a niveles de catástrofe con la pandemia. Como anillo al dedo.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



EQUIPO EMPRESARIAL: Reciclamanía Evoluciona, es una iniciativa que busca impulsar y fortalecer la cultura del reciclaje, empresas como: Grupo Bimbo, Ecolana, Smurfit Kappa, L’Oreal, Walmart de México y Centroamérica, Nestlé, entre otras, se unieron para habilitar seis centros de reciclaje permanentes en: CDMX, Edomex, Morelos, Oaxaca.







Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’







MVSnoticias.com

poderydinero.mx

[email protected]

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos