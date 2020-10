PALACIO

Por Mario Díaz



FRENAAA y ’fuera López’



-Las ’tablas’ de López Obrador

-Halagos, desaires y promesas

-’El pueblo pone y el pueblo quita’



NO cabe duda que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR tiene ’muchas tablas’ en eso de mantener la atención ciudadana, lo mismo con sus conferencias mañaneras que con sus halagos, desaires y promesas.



Apenas externó públicamente que si una manifestación integrada por 100 mil personas le solicitaba su destitución dejaría el cargo, de inmediato el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) se movilizó para incrementar su presencia en el plantón que mantiene desde hace dos semanas en el zócalo capitalino.

Si fueron 160 mil como aseguran los dirigentes de FRENAAA, 152 mil como asevera un informe notarial o tan solo 8 mil, de acuerdo a la apreciación de las autoridades de la ciudad de México, lo cierto es que la movilización del pasado sábado del Monumento a la Revolución a la Plaza de la Constitución lejos de disminuir la popularidad de AMLO, por el contrario, le generó buen resultado mediático, sobre todo en las redes sociales.



Una estrategia mal planeada de los antilopezobradoristas, al publicitar fotografías anteriores con magna concentración en el zócalo en franca manipulación de información gráfica, les generó resultados adversos en lo que a la imagen de LÓPEZ OBRADOR se refiere.



Como si eso no fuera suficiente, la andanada de argumentos del huésped del Palacio Nacional, quiérase o no, colocó a FRENAAA en una posición dudosa respecto al real objetivo de su movilización en la capital del país.



’No coman ansias, ya vienen las elecciones’; ’el pueblo pone y el pueblo quita’; ’desean conservar el régimen de corrupción’; ’no habrá represión para los inconformes’; y ’por el momento vamos a seguir gobernando el país’, son frases que lapidaron al legítimo movimiento social, pero, a la vez, contribuyeron a fortalecer la popularidad del tlatoani azteca.



Vamos, ni siquiera la promesa incumplida de irse a su rancho en Chiapas si una concentración de 100 mil ciudadanos le solicitaban su dimisión hizo mella en quien pretende la Cuarta Transformación en la historia de México.



Desde una perspectiva que pretende ser lo más objetivo posible, el Frente Nacional Anti AMLO no logrará menguar el posicionamiento del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR mediante marchas y plantones. La probabilidad más consistente de FRENAAA es que centre sus baterías en el convencimiento ciudadano y que se refleje en la revocación de mandato programada constitucionalmente para el 8 de agosto de 2022 y que tendrá un costo estimado en 8 mil millones de pesos.



De no ser así, lo más probable es que le sigan ’haciendo el caldo gordo’ al Jefe del Ejecutivo Federal y su proyecto político a corto y mediano plazo. Mantener la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados y gobernar más entidades federativas en 2021; recarga de baterías en la revocación de mandato en 2022; y el relevo presidencial en 2024 son las prioridades inmediatas de la 4T.

Vale la pena precisar que a pesar del desgaste natural que cobra el ejercicio gubernamental, el presidente LÓPEZ OBRADOR conserva un muy generoso margen de popularidad entre los ciudadanos que poseen una credencial de elector. Tal vez no el 70% que asegura el jefe del Estado mexicano, pero sí por encima del 50% que prácticamente blinda por el momento al creador del Movimiento de Regeneración Nacional.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Durante la visita proselitista del diputado federal MARIO DELGADO CARRILLO a ciudad Reynosa, Tamaulipas, la también legisladora ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ se anotó un punto a su favor al pronunciarse en favor del pastor cameral en San Lázaro para presidir MORENA.



La ex funcionaria del SAT en la tierra de Rigo Tovar se perfila como seria candidata del partido en el poder nacional, al relevo del alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

II.-Como era de esperarse, los ’genios sanitarios’ en Tamaulipas fastidiaron a cientos de matamorenses que pretendían ingresar a la playa Bagdad, el pasado domingo.



Con una afluencia permitida de tan solo 2 mil 100 visitantes en una extensión litoral de 2.5 kilómetros, los recordatorios maternales no se hicieron esperar.



’No tenemos personal suficiente para la vigilancia’, fue la postura oficial, como si los ciudadanos fueran personas autistas y que requirieran que los trataran como tal.

Además, enfrentar la pandemia del Covid-19 es responsabilidad de todos y, en ese contexto, solo los ’tontejos’ asistentes al balneario desearían estar ’como sardinas’ en un litoral de playa con más de 60 kilómetros, solo en H. Matamoros.

Ah, pero de que los hay los hay.



Ni hablar.

Y hasta la próxima.



