Frenar despidos por incapacidad laboral por eventual contagio, demanda el PRI.



Se deben poner en marcha programas de apoyo para los trabajadores con ese fin, precisa el senador



El senador Ángel García Yañez, del PRI, urgió al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, poner en marcha programas de apoyo para los trabajadores y evitar eventuales despidos laborales a causa de incapacidades derivadas de atención médica por la emergencia sanitaria por el Covid-19.



En una propuesta con punto de acuerdo, el secretario de la Comisión de Seguridad Social argumentó que el pasado 28 de febrero de 2020, la Secretaría de Salud confirmó la existencia en México del primer caso de Coronavirus (Cokvid-2019). Luego, el 11 de marzo, el Director de la Organización Mundial de la Salud manifestó, que debido al alto número de contagios y víctimas mortales, el virus se caracterizó como una pandemia.



Posteriormente, dijo, el Consejo de Salubridad General, en sesión celebrada el 19 de marzo, reconoció a la epidemia como una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo cual, la autoridad Sanitaria declaró que a partir del 24 de Marzo, el país ha entrado a la Fase 2 de la prevención, atención y combate de la enfermedad.



Luego, agregó, el 28 de marzo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, realizó un llamado energético y contundente a la población, solicitando que no salieran de su casa y se cancelaran al máximo las actividades no sustantivas y/o masivas.



Señaló que con ese exhorto oficial se busca evitar contagios a gran escala, los cuales se podrían dar al mismo tiempo y, en consecuencia, colapsar el Sistema de Salud, ya que los enfermos no podrían ser atendidos ni contar con los equipos médicos, ni el personal de salubridad suficiente que puediera dar la atención sanitaria correspondiente.



’Por eso hago un exhorto a las autoridades sanitarias correspondientes, para brindar las facilidades a las y los trabajadores que puedan presentar síntomas sospechosos de tener Covid-19 y les expidan las incapacidades necesarias a los que decidan quedarse en su casa para cuidados y reposo, buscando con ello no colapsar el Sistema de Salud, pero sobre todo, que tengan la certeza de que no perderán su empleo y recibirán su salario por el tiempo que dure la incapacidad’, señaló el senador por el estado de Morelos, Ángel García Yañez.



La propuesta fue turnada de manera directa, para su trámite correspondiente, al Grupo Plural de Trabajo para el seguimiento a la pandemia del virus Covid-19.