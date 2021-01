Freno a los gobernadores

No podrán comprar vacunas contra el Covid-19

-Comienza a politizarse la campaña de vacunación

-La diferencia entre la confianza y la desconfianza



EL único lineamiento del Instituto para la Salud y Bienestar (INSABI) es que las entidades federativas no podrán adquirir la vacuna contra el Covid-19, para no entorpecer la campaña nacional de vacunación que lleva a cabo el gobierno de la Cuarta Transformación.



Así, de un plumazo, el subsecretario de Salud HUGO LÓPEZ-GATELL aniquiló la pretensión de los gobernadores aliancistas en su supuesto o real apoyo al gobierno Federal en la labor de inmunización que se lleva acabo paulatinamente a lo largo y ancho del territorio nacional.



Por lo pronto, el secretario de Salud en el estado de Nuevo León habrá de dejar para mejor ocasión su pretensión de viajar a Rusia para negociar la compra-venta de la vacuna Sputnik V e inmunizar a los ciudadanos regios.



MAURICIO VILA DOSAL, gobernador de Yucatán, por obvias razones, mostró su contrariedad con el encargado de combatir la pandemia en México, a pesar de que en reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) se había planteado la posibilidad de que los gobiernos estatales adquirieran y suministraran el biológico de manera alterna con la campaña de vacunación de la 4T.



Hasta el momento, la vacunación del personal de salud avanza lentamente ante la carencia de suficientes antígenos que permita acelerar el proceso de vacunación contra el Covid-19. En consecuencia, sin ánimo pesimista, es muy probable que la inoculación a adultos mayores o personas con comorbilidades no termine en el mes de marzo, como está previsto en el programa nacional.



Sin embargo, al margen de estrategias de planeación y suministro, el programa nacional de vacunación del gobierno de la Cuarta Transformación comienza a ser cuestionado al asociársele con acciones tendientes a favorecer políticamente a los candidatos morenistas que participarán en el proceso eleccionario de junio próximo.



Aunque, a decir verdad, es lo mismo que pretenden los gobernadores de la alianza federalista integrados al bloque opositor a la administración pública que preside ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



Comparativamente, la estrategia de vacunación en los Estados Unidos es totalmente distinta a la que se ha implementado en la República Mexicana. El presidente JOE BIDEN se ha dispuesto a inmunizar a 100 millones de ciudadanos durante los primeros 100 días de su administración.



En ese país, los gobiernos de las 50 entidades que integran la Unión Americana participan activamente en el proceso de vacunación, al existir la confianza plena entre el gobierno federal y los estatales.



Ante la ausencia de ese valor y el fantasma de la corrupción en los gobiernos estatales, el poder Ejecutivo mexicano ha dispuesto que las fuerzas armadas sean las vigilantes y hagan cumplir el programa establecido.



Por otra parte, en México, anteponiendo el dicho que dice que en la guerra y en el amor de todo se vale, tanto Federación y gobiernos estatales de oposición están enfrascados en una pelea cerrada por mantener el control político.



Lógicamente, como dice y dice bien otro refrán popular, ’el que tiene más saliva traga más pinole’, así se habrán de conducir los protagonistas del proceso eleccionario más interesante y competido en la historia moderna de México.



Las corrientes políticas contrarias a la 4T irán con todo para impedir que Morena continúe manteniendo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y descarrilar el proyecto de nación del presidente LÓPEZ OBRADOR.



Por lo tanto, no resulta aventurado predecir que el gobierno lopezobradorista haga uso de las herramientas políticas en que pueden convertirse la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Por lo pronto, la moneda está en el aire.



DESDE EL BALCÓN:

I.-En H. Matamoros, Tamaulipas, ’andan de la greña’, la representación local de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y la gerencia de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros (JAyD) bajo la responsabilidad del ingeniero GUILLERMO LASH DE LA FUENTE.

El uso de las cuotas por los servicios de agua potable y alcantarillado para campañas políticas, es el motivo de las diferencias entre el comercio organizado local y la paramunicipal.

LASH DE LA FUENTE se encuentra en el ’ojo del huracán ’, aunque confía en el padrinazgo político del secretario estatal de Economía, CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ.

El tema promete ser de lo más interesante a medida que avance el proceso electoral y llegue el período para el proselitismo de los candidatos a distintos cargos de elección popular.



Y hasta la próxima.

