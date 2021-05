Freno al control ruin del agua en bloque de Ecatepec: Azucena Cisneros

Ecatepec, Méx., a 4 de mayo de 2021.- El derecho al agua potable, se ha convertido en anhelo de los habitantes de Ecatepec, por lo que debe frenarse el manejo ruin de la dotación de agua en bloque, y poner en marcha un plan maestro para garantizar del vital líquido en la red domiciliaria, aseguró Azucena Cisneros, candidata a diputada local por el Distrito 8.



Durante recorridos por la colonia Jardines de Casanueva, Tolotzin 1, y Fraccionamiento las Fuentes, la aspirante a legisladora por la Coalición Juntos hacemos historia, explicó a los vecinos que hoy la distribución de agua en bloque proveniente del Tanque de Cerro Gordo es manejado de manera discrecional por autoridades estatales, y como una estrategia político electoral contra gobiernos de izquierda como el actual.



’¿Qué creen que pasa cada que hay un gobierno de izquierda? los muy ruines hacen un manejo para que siempre haya menos agua y que la gente diga: cuando estaba el PRI había más agua. Y lo que no se dice, es que las autoridades priístas no quieren entregar a la administración municipal el tanque de Cerro Gordo y que desde ahí racionan el agua a la V Zona del municipio’, denunció la morenista.



La abanderada de la Coalición consideró que lo correcto es que quien administre el agua en bloque sea el gobierno municipal, y no el estatal, porque finalmente pagan por el líquido y son ellos quienes deben distribuirla a los habitantes en las redes domiciliarias.



Indicó que la Quinta Zona es la más afectada por desabasto porque el agua del subsuelo en esa región no es apta para consumir, y de hecho un pozo que perforó el gobierno del PRI en la colonia Priso, en la anterior administración no ha podido utilizarse porque se requiere procesar el líquido, pero cada potabilizadora cuesta 200 millones de pesos, y con este recurso podrían rehabilitarse 20 pozos.



Por el contrario, de acuerdo a estudios realizados la zona norte del municipio es la que tiene ’agua buena’, y se ubica a lo largo de la Avenida R1, sin embargo se requiere poner en marcha un plan maestro para atender de manera integral la escasez de agua potable, que incluye la rehabilitación de la red de abastecimiento.



Cisneros refirió que en Nezahualcóyotl, en cinco años invirtieron 5 mil millones de pesos de recursos federales para cambiar la red de agua potable y de esta manera pudieron avanzar para un mejor suministro del líquido.



Lamentó que en Ecatepec, hoy la aspiración de la gente es tener agua en la red domiciliaria, una o dos veces a la semana, y que no sea entregada mediante pipas.



’Estamos en pie de lucha por levantar un municipio que no merece vivir así, dennos oportunidad de la continuidad porque dos años no son suficientes para demostrar que podemos levantar al municipio; le dieron chance 30 veces al PRI, y miren cómo dejaron a Ecatepec’, apuntó la candidata del Distrito 8, Azucena Cisneros.



La aspirante morenista aseguró que de llegar a la Legislatura local respaldará los proyectos que impulsa el candidato a la alcaldía Fernando Vilchis para reconstruir redes de agua potable y drenaje en las colonias donde la infraestructura está destruida porque durante décadas el PRI no invirtió en este tipo de obras.