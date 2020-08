Frente al palacio municipal de Texcoco los habitantes de este municipio manifestaron su apoyo al diputado Brasil Acosta Peña

Texcoco, México.- Vecinos de Texcoco se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal con el fin de brindar su apoyo al diputado de Texcoco, Doctor Brasil Acosta, tras ser calumniado en medios por Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de recibir, ’al margen de la ley’, cantidades no especificadas de dinero en efectivo pero sin presentar ningún tipo de prueba u orden judicial, lo que viola, al menos, 2 pilares del derecho y la justicia, entre los que se cuentan: el debido proceso y la presunción de inocencia.



Los manifestantes corearon consignas como ’no queremos represión, exigimos solución’, entre otras. Con carteles fluorescentes formaron, a lo largo de la fachada de la presidencia municipal, la frase ’Dr. Brasil, estamos contigo’. Varios vecinos recordaron que, gracias a las gestiones del Diputado Federal, mejoraron sus condiciones de vida: ’En mi comunidad gestionó la construcción de la techumbre del kínder ‘Sor Juana Inés de la Cruz’ y la obra de la parte exterior de la escuela’’, comentó Rosario N. Muchos conocemos al Doctor Brasil en Texcoco y es una persona trabajadora, nada que ver con otros políticos, concluyó.



Jorge Sánchez Marcos, líder social en la comunidad de Leyes de Reforma comentó: ’el Doctor (Brasil Acosta) ha trabajado mucho por Texcoco, mucho más que morena, por ejemplo, puedo decirle que reconstruyó la calle de ’El Trabajo’ en El Cooperativo, las techumbres de las secundarias ’Emiliano Zapata’ de la Unidad ISSSTE y ’José María Luis Mora’ en Lomas de Cristo; en San Mateo Huexotla gestionó la construcción del aula regional ’Beatriz Ordoñez Acuña así como la pavimentación de la cerrada ’Texas’ y la restauración del retablo y pinturas de los siglos XVII y XVIII de la iglesia de San Mateo Apóstol. Esos son algunos ejemplos que me vienen a la mente, pero son muchos más, por eso lo apoyamos, porque lo conocemos’, finalizó.



De acuerdo con la maestra en Derecho, Maribel Rodríguez, consultada por este medio, tal como lo ha precisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cualquier autoridad sea civil, penal, administrativa, fiscal o de otro tipo, que realicen funciones a través de las cuales pueda afectar la libertad, los bienes, obligaciones o derechos de las personas, debe respetar el debido proceso consiste en; realizar la notificación del inicio del procedimiento al implicado con todas las formalidades; cosa que no ocurrió con el diputado Acosta Peña. ’Sólo se publicó una nota en la prensa por la que se enteró, a posteriori, que le habían congelado sus cuentas y eso es violatorio del proceso’, concluyó.



Por su parte, el legislador de Texcoco dijo en entrevista televisiva que Antorcha se mantiene con recursos privados y no del erario público. ’La UIF no tiene pruebas que justifiquen el congelamiento de las cuentas bancarias de la organización. Dicen que recibimos dinero en efectivo al margen de la ley, pues ahora, me lo tiene que demostrar (Santiago Nieto)’, comentó el también egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Nuestra organización se financia de manera privada a través de diferentes empresas y negocios, pues eso nos da independencia política, finalizó el legislador.



Los manifestantes estuvieron unos minutos más, de manera pacífica, coreando consignas ante la mirada incrédula de los texcocanos. Después de un breve discurso político pronunciado por Sánchez Marcos, se retiraron.







