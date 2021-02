Frío extremo en EEUU deja sin luz a 4.7 million usuarios en México

El frío extremo que golpea a Estados Unidos, particularmente a Texas, afectó severamente el suministro de gas natural a centrales de generación en el norte de México, llegando a dejar sin electricidad a 4.7 millones de usuarios, informaron el lunes autoridades de la nación latinoamericana.



La emergencia se desató el fin de semana cuando el frío se apoderó de gran parte de Estados Unidos y llevó al presidente Joe Biden a conceder una declaratoria de emergencia federal para los 254 condados en el estado de Texas, que comparte una extensa frontera con México.



El mal clima afectó los ductos que envían gas natural a centrales generadoras en seis estados en el norte y noroeste de México, dijeron funcionarios de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).



"El problema del suministro está (...) en que los ductos se encuentran congelados, en que los yacimientos se encuentran congelados y que no se puede ni extraer gas (...) ni tampoco se puede transportar ese gas", aseguró Miguel Hernández, director de una subsidiaria de la CFE, en conferencia de prensa.



El operador del sistema eléctrico mexicano, el Cenace, dijo más tarde que se había restablecido el 70% del servicio perdido con la puesta en operación de varias centrales. La CFE advirtió que apuntalaría el sistema con generación hidroeléctrica y de carbón, además de que buscará gas natural licuado (GNL) para sustituir el gas faltante de Texas que llega a México por ducto.



PRECIOS



México importa grandes cantidades del abundante gas natural de Estados Unidos debido a un cada vez más abultado déficit en su producción local, además de los bajos precios que ha disfrutado el mercado de gas de Norteamérica por años.



Las compras se elevaron tras una polémica reforma energética realizada en el anterior gobierno mexicano que aumentó la apertura del sector energético al capital privado.



Sin embargo, esa ventaja se esfumó en sólo unos días, pues el frío extremo elevó la demanda del combustible para calefacción en Estados Unidos mientras las cuencas productoras tuvieron que parar, dijo Hernández.



El balance entre el aumento de la demanda y la baja en la oferta elevó los precios por millón de BTU para México a entre 180 y 200 dólares, desde los entre 3.0 y 4.0 dólares en los que se ubicaba, precisó la autoridad. "Dependemos de ellos y nuestras centrales de generación también", añadió.



Además del norte y noroeste, la CFE aseguró que se han registrado cortes en el suministro en los estados Michoacán, en el occidente, y en el central Aguascalientes, donde la japonesa Nissan Motor Co Ltd tiene operaciones.



El norte de México es sede de grandes empresas mexicanas como la embotelladora FEMSA, el conglomerado Alfa y la cementera Cemex.



La emergencia sucede en momentos en el que se debate una polémica iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la presencia de la CFE en el despacho eléctrico, además de liberarla de comprar electricidad a privados en subastas enfocadas a renovables.