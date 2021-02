Frontera norte, emergencia no justificada

El presidente estadunidense Joe Biden anunció el fin de la emergencia no justificada en su frontera sur con México que decretó en 2019 Donald Trump, y una redirección del enorme presupuesto destinado al absurdo muro, a fin de destinarlo a otros rubros, más productivos, en beneficio de su país y de sus vecinos.

Asimismo, la regularización de cuando menos 11 millones de ilegales que radican en la Unión Americana, como parte de la nueva política puesta en marcha por su administración y que tiene como propósito corregir las acciones distorsionadas del neoyorquino acerca de la realidad de la sociedad estadunidense y del mundo.

El presidente López Obrador a su vez explicó que la política migratoria del vecino país sigue igual y que los cambios anunciados por Biden tomarán tiempo en realizarse, por lo que pidió a los compatriotas y a los centroamericanos que desean llegar al vecino país del norte no confiarse y saber que siguen las deportaciones y la regularización llevará tiempo.

Cuando menos es buen inicio del presidente Biden: los recursos que serán redimencionados deberán ser para fomentar la inversión y la generación de empleos en los países de la región que expulsan a sus ciudadanos ante la falta de oportunidades en su lugar de origen y mediante esa política de retenerlos podrán obtener ingresos y quedarse en su tierra y si van a EU, que sea por gusto, dice el mismo AMLO.

TURBULENCIAS

Hallan aviadores en Gobierno de Oaxaca

Además de las observaciones hechas por la presidenta de la JUCOPO del Congreso Local, Delfina Guzmán, en el sentido de que hay corrupción y mal manejo de recursos públicos en la administración pública estatal, luego de la comparecencia de una docena de titulares de secretarias e institutos, Oaxaqueños contra la Corrupción documentó la existencia de otra docena de hijos de políticos, dirigentes sociales y familiares incluidos en nóminas especiales de la secretaria de Administración a cargo del ex priista Germán Espinoza, y en una de cuyas cláusulas de los contratos de ’prestación de servicios’ se establece la prohibición de no decir nada acerca del acuerdo. Todo esto ocurre en plena época electoral, en la que los partidos se disponen a ventilar públicamente los desatinos o las corruptelas de sus adversarios…La llegada de las vacunas se ha convertido ya en todo un espectáculo con danza de cifras sobre las millones de dosis que están por llegar o ya llegaron, entre de que si son efectivas o no, pero los mismos supuestos expertos mexicanos se encargan de decir que no hay evidencia de ello, y sólo se dedican a replicar artículos en revistas prestigiadas, en lineamientos y estudios de organizaciones internacionales que son traducidas al español, pero en realidad no hay ninguna aportación ni seguridad en la ciencia mexicana. Es decir, nuestros expertos sólo copian lo que hacen otros países sin que México tenga expertos confiables en la materia…Habrá cuando menos una docena de vacunas disponibles pero todavía no hay definido un método acerca de cuál es factible aplicar a personas de determinada edad o con comorbilidades, tampoco hay la garantía de que se apliquen segundas dosis en tiempo y forma, y si es viable que se aplica una primera dosis de un laboratorio y una segunda de otro, cuestiones que están por determinar el llamado Comité Asesor de Vacunas que, como se ha dicho, sólo replica los informes internacionales sin criterio propio…

