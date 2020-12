Frustra pandemia torneo de pesca de fin de año en Zihuatanejo

www.guerrerohabla.com



ZIHUATANEJO, Gro., 8 de diciembre de 2020.- El alza en los contagios de Covid 19 frustró la intención de realizar una Calentona de pesca deportiva en este cierre de año.



Los prestadores de servicios marítimos pretendían llevar a cabo un pequeño torneo local ante la cancelación de todas las justas en este 2020.



El presidente de la cooperativa náutica Teniente José Azueta, Luis Roberto Lara Alvarado, precisó que la organización que representa y la cooperativa Triángulo del Sol planearon la competencia para este 20 de diciembre.



Sin embargo, la pandemia no ha dado tregua y se optó por no llevar a cabo la Calentona con la finalidad de evitar más casos de coronavirus.



Lamentó que la pandemia haya provocado la cancelación del Torneo Internacional de Pesca de Pez Vela y de dos Calentonas, por lo que se pretendía hacer la competencia para que por lo menos los locales disfrutasen de un evento similar a los que no se hicieron.



’Planeamos hacer todo con responsabilidad y que el evento se desarrollase en su mayoría en el mar, pescando. No se iban a vender bebidas embriagantes, habría una sana distancia.



Pero la pandemia no ha dado tregua y sabemos que primero está la salud’, acotó Lara Alvarado.

Fuente: Quadratín