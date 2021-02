¿Fue robo? Joven se deprime al descubrir los impuestos en su primer sueldo; se hace viral

Trabajar y trabajar muy duro para poder ahorrar, viajar, comer o simplemente vivir. Es quizá, la premisa que tenemos al conseguir nuestro primer empleo, aunque muchas veces esto quizá no lo llegamos a ver debido a muchos factores, entre estos los ’impuestos’ que debemos pagar. Por ello, recientemente se volvió viral el video de un joven que se deprime al enterarse cómo funciona el mundo de los adultos. Sin duda, es doloroso ver que el sueldo no alcanza y que aparte de todo los impuestos nos quitan ganancia que quizá ocuparíamos para algo más. Así le sucedió a Jojo, un joven de Estados Unidos que se enteró que su sueldo se vio reducido por culpa de los impuestos.



En el video, grabado por su papá, en Chicago, Illinois, se ve al joven emocionado con su primer sueldo. Sin embargo, la belleza del momento termina cuando ve lo que le quitaron. Como si se tratara del mejor actor, el joven pasa por todas las emociones hasta que cae en depresión. ¿Trabajé muy duro para esto? ’¿Por qué pusiste esa cara, Jojo? (triste)’, preguntó el padre del joven. Visiblemente molesto, el joven de 18 años se baja del auto para respirar un poco. Minutos después regresa y su padre le explica que es normal que se descuenten impuestos. ’Siempre tienes que pagar impuestos. Tienes que hacerlo cada vez que te paguen’, le explican al joven. ’Si gané todo ese dinero con mi trabajo, ¿por qué no puedo recibirlo todo?’, se preguntó Jojo. ’Porque tienes que pagar impuestos federales’, explicó de nuevo el padre del joven. El video de inmediato generó múltiples reacciones y comentarios en los que muestran empatía por el joven. ¿Y a ti aún te duelen los impuesto