’Fue un asesinato terrible’, Robledo sobre muerte de tres enfermeras del IMSS en Torreón

"Fue un asesinato terrible en su domicilio’, indicó.

El titular del IMSS aseguró que no debe haber impunidad ni en este ni en ningún caso de violencia, pero que este caso cobra relevancia debido a que se trata de tres mujeres que se dedicaban al cuidado de la salud.



Pidió a las autoridades estatales rapidez para esclarecer el caso, para saber qué fue lo que ocurrió exactamente y que quienes cometieron el crimen paguen.



Cuestionado sobre por qué no hubo seguridad especial para las enfermeras, Robledo Aburto explicó que la vigilancia por parte de autoridades de seguridad se da en el centro laboral y sus inmediaciones, así como en los trayectos hasta los centros hospitalarios pero que en sus hogares la seguridad es de otra competencia por lo que no pudo haber sido responsabilidad del Instituto.