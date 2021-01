’Fue un atraco, un abuso’: López Obrador criticó el elevado costo penitenciario, $3,500 diarios por cada recluso

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una evaluación del programa Sembrando Vida, desde Petatlán, Guerrero, la mañana de este sábado 16 de enero, ahí se refirió a que es la obligación del Gobierno Federal acabar con la corrupción para destinar esos recursos a programas sociales y de desarrollo.



Señaló que un sector que derrochaba y tenía contratos exacerbados era el penitenciario.



’Imagínense nada más lo que nos vamos a ahorrar ahora que vamos a revisar los contratos de los reclusorios que se privatizaron, ocho reclusorios privatizados donde hay 12,000 reclusos, pero hay que pagar 16,000 millones de pesos al año por mantener esos reclusorios.



’Para tener una idea de lo que significa esta erogación, la vacuna que se está comprando para aplicarse a todos los mexicanos de manera universal, gratuita, va a significar una inversión de 32,000 millones, y el año pasado tuvimos que pagar por los ocho reclusorios 16,000 millones. Por cada recluso, por cada persona en prisión, equivale a 3,500 pesos diarios. Claro que fue un atraco, un abuso. Vamos a revisar esos contratos y ahí vamos a ahorrar.



Entre los mensajes del líder del ejecutivo, hizo un exhorto a cultivar más árboles frutales y maderables.



Hizo hincapié en que es prioritario tener alternativas a otros cultivos como marihuana y amapola, que en Guerrero había sido una constante desde hace décadas y es un estado con altos índices de trasiego de drogas.



’Como dice el gobernador Héctor Astudillo, por qué sembrar la marihuana, y amapola, si se puede sembrar maíz, frijol, árboles maderables, ahora que se tiene este apoyo’.



’Ahora hay un giro, ya no se consume tanto, ya no se demanda tanto de la marihuana y amapola, ahora están siendo utilizadas drogas sintéticas, que son de los más nocivo que puede haber. Como el Fentalino, que se trae de Asia’, añadió.



Explicó que está consiente de que muchos campesinos y agricultores no vieron otra opción que sembrar este tipo de drogas para poder alimentar a sus familias, y agregó que ahora ya hay otras opciones para que siempre para ’producir vida, alimentos’.



Dijo que se hasta el momento ya hay 400,000 sembradores, ejidatarios, comuneros, están cultivando sus propias parcelas en el país que están recibiendo un apoyo de 5,000 pesos mensuales, en el caso de Guerrero son cerca de 50,000 hectáreas y cerca de 20,000 sembradores.



’Guerrero es uno de los estados con más desnutrición, por no usar la palabra hambre, por eso tenemos que seguir apoyando. Primero los pobres, por eso si hace falta ampliar el programa de Sembrando vida, podemos ampliarlo. Mes con mes van a estar recibiendo el apoyo hasta 2024’, expresó.



El mandatario consideró que es una forma de heredar a los hijos una parcela cultivada, de coco, de mango, naranja, limón, que ya pueden ir cosechando antes de que acabe su gobierno, en 2024.



’Este estado que merece todo nuestro apoyo por múltiples razones, dos ejemplos, primero porque no se podría saber, ni escribir la historia de México sin la lucha de los guerrerenses. Estuvieron siempre a la vanguardia, gracias a ellos, el movimiento de Reforma se consuma la revolución. Un pueblo con mucha historia de lucha por eso se debe atender y reconocer’, reconoció.



Por la tarde López Obrador acudirá al municipio de Atoyac de Álvarez donde inaugurará la universidad Benito Juárez en esa área de la Costa Grande de la entidad sureña.



Para el domingo, durante su último día de gira, el mandatario encabezará la inauguración de la universidad Benito Juárez, esto en el municipio de Juan R. Escudero.