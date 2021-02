Fuenteovejuna y el candidato

Me gustaría entender cómo funciona el razonamiento de quienes imponen un criterio legal perverso a un criterio ético. Me explico: la esclavitud era legal, por ejemplo, y bajo esa capa de legalidad se cometieron los abusos más atroces e inhumanos de nuestra historia. Algo similar sucede con Félix Salgado Macedonio que, a pesar de haber sido acusado por violación, es considerado moralmente solvente por el partido Morena para candidatearlo a la gubernatura de Guerrero ya que el delito "prescribió" pues los hechos ocurrieron hace 22 años. ¿La vergüenza también prescribe?

En Fuenteovejuna de Lope de Vega ocurre una tragedia, el Comendador de la villa viola a una joven de nombre Laurencia prácticamente delante del pueblo, abusa de ella porque "es legal" y nadie hace nada para impedirlo. El reclamo de Laurencia expone un mensaje demoledor: ¿qué clase de pueblo cobarde y falto de honor permite que esa tiranía ocurra sin oponerse?

Hasta ahora son cinco las mujeres que han dado testimonio de los abusos sexuales y las violaciones que Félix Salgado Macedonio cometió contra ellas.

Los testimonios son perturbadores. Todos coinciden en la brutalidad de Salgado Macedonio y relatan cómo, a golpes, somete y viola o hace tocamientos no consensuados; y cómo, en un caso, le tira un billete de cien pesos a una de sus víctimas después de violarla. Ese es el candidato que ratificó Morena. Increíble.

Presunción de inocencia, alegan quienes lo defienden; a mí me resulta incomprensible que el testimonio de cinco mujeres señalando al mismo abusador no tenga valor alguno; que bajo tal criterio se elija creer al abusador y no creer a las víctimas. Creer, ese verbo irregular que hoy relata la regularidad de un machismo sistémico y violento donde la impunidad está garantizada por un pacto milenario.

Debemos asumir entonces que, presuntamente, cinco mujeres estarían mintiendo ya que, presuntamente, un personaje político es inocente; cinco a uno. Pero cinco a uno no sirve de nada porque aquí la lógica no es numérica sino de poder. Como siempre. Pienso en el caso del ex director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, que pese a ser acusado por varias mujeres de abuso sexual, logró evadir todos los cargos y hoy es un aclamado consultor político internacional.

Vuelvo a Fuenteovejuna. Laurencia viene sangrando, con señales en el cuerpo de haber sido golpeada, ha tenido que soportar la violación del Comendador sin poder defenderse; y ahí, frente al pueblo, cae en cuenta de lo mismo que yo me pregunto hoy: ¿dónde están los hombres ofendidos?, ¿dónde los padres, los hermanos, los maridos?, ¿por qué no se levantan contra el Comendador (o el candidato) por lo que hace con las mujeres?

"¿Vosotros sois hombres nobles? ¿Vosotros padres y deudos? ¿Vosotros, que no se os rompen las entrañas de dolor, de verme en tantos dolores?".

Más de cien diputadas de Morena, todas mujeres, pidieron que se negara la candidatura a Salgado Macedonio pero fueron ignoradas. Por otro lado, escritoras, periodistas, columnistas, estudiantes, activistas y un sinfín de mujeres nos hemos pronunciado en contra de esta exhibición de cinismo e impunidad.

Y yo les pregunto, diputados, legisladores, escritores, estudiantes, hermanos, amigos, ciudadanos, hombres: ¿a ustedes no les indigna que un presunto violador sea candidato para gobernar un estado de este país que se nos incendia en las manos?; ¿por qué no se pronuncian?, ¿por qué lo permiten?

Francamente no sé qué me horroriza más: si la ratificación de un presunto violador o la indiferencia de las voces masculinas ante semejante escándalo.

Rompan el pacto, señores. No es posible que no vean que la degradación de sus representantes es la degradación de una sociedad entera, que esta decadencia ética traerá consecuencias para todos, no sólo para las mujeres.

De continuar con la candidatura y en el posible escenario que colocara a Félix Salgado Macedonio como gobernador del estado de Guerrero, se sentaría un precedente criminal: violar está permitido.

Sigue Laurencia:

¡Vive Dios, que he de trazar

que solas mujeres cobren

la honra destos tiranos,

la sangre destos traidores!

Ojalá que no sea el caso, que no nos dejen solas.

Rompan el pacto, señores. Rompan el pacto ya, es por el bien de todos.