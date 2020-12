Fuera de control la pandemia de COVID 19

Morena una desgracia, no sabe gobernar

+La CNDH gira recomendación por laudo laboral



CIUDAD DE MEXICO A 16 DE DICIEMBRE DEL 2020.- Ante la amenaza de muerte que existe por el descontrol en la que se encuentra la pandemias de COVID19, la saturación de hospitales y la falta de medicinas en los hospitales y clínicas del IMSS y el ISSSTE. el Congreso del Trabajo hizo un espacial llamado a los trabajadores en general, de todo el país, a extremar precauciones, evitar las fiestas de fin de año y las altas concentraciones y sobre todo a cuidar a su familia.

El Primer Vicepresidente del Congreso del Trabajo, y secretario general de la COR, Reyes Soberanis señaló al respecto que pese a los estrictos protocolos que se han implementado en muchos centros de trabajo, las altas concentraciones en el transporte público y en zonas comerciales así como las reuniones tradicionales de fin de año se convierten en un grave problema de contagio.

Por eso estamos haciendo un llamado extremo a los trabajadores de todo el país a cuidarse, pues en muchos casos depende de ellos el evitar el contagio y afectar a sus familiares, por lo que debe de haber una profunda concientización de lo que debe de hacerse ante la amenaza mundial de la pandemia.

Señaló que hay que evitar altas concentraciones y salir a la calle sin motivo pues el riesgo está en todas partes y los servicios médicos no se dan abasto para atender la gran demanda que existe en estos momentos.

Destacó que en los centros de trabajo se aplicaron estrictos protocolos de sanitización y sin embargo no han sido suficientes por lo que el número de trabajadores afectados es alto y la amenaza sigue latente.

Se dijo que hay situaciones como en Guadalajara, en donde los servicios de salud ya dejan a su suerte a los contagiados de COVID y ni siquiera envían brigadas de salud a auxiliarlos, dejándolos a su suerte y en manos de los servicios privados los cuales exigen fuertes cantidades de dinero para poder atender a algún paciente.

Muchos de los contagiados están teniendo que quedarse en sus casas en espera de que la enfermedad pase, pero ya se ve que el número de personas fallecidas es de verdad de escándalo.

Por lo pronto el IMSS apuntó que a nivel nacional hay ocho mil 60 pacientes hospitalizados por COVID-19 en camas generales y 320 en cuidados intensivo e informó que en sus hospitales de la Ciudad de México y Estado de México la ocupación hospitalaria se encuentra al límite.

Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del IMSS, señaló que en la Ciudad de México hay una ocupación hospitalaria del 86 por ciento, mientras que en el Estado de México se encuentra en el 95 por ciento.

’Ese llamado que hacemos a la ciudadanía a quedarse en casa es en serio, estamos a punto, todavía tenemos camas, hemos seguido ampliando la capacidad hospitalaria, sin embargo si este número sigue subiendo de la manera en que aumenta corremos el riesgo de dejar de atender otras patologías para atender apacientes pro COVID-19, lo que no queremos es que no compitan las patologías para su atención’, argumentó.

Se apuntó que a nivel nacional a 8 mi 60 pacientes hospitalizados por COVID-19 en camas generales y 320 en cuidados intensivos

Esto nos da una ocupación hospitalaria general del 53 por ciento a nivel nacional, esto es más alto que lo que tuvimos en junio-julio, tuvimos 8 mil 30 el día con la ocupación máxima ahora tenemos ocho mil 60″, afirmó Víctor Hugo Borja.

Zoé Robledo, director del IMSS, realizó un llamado a la población de las dos entidades para que se queden en casa y ’dar un respiro a los trabajadores de la salud que están cansados y estresados luego de nueve meses de labor ininterrumpida’….

MORENA ES UNA DESGRACIA PARA MÉXICO; NO SABE GOBERNAR: PRI

Desde hace dos años, México está paralizado, aseguró el CEN del tricolor, encabezado por Alejandro Moreno.

Antes de que llegara el partido en el poder, la economía crecía más de 2 por ciento todos los años, señaló el tricolor en un video difundido en redes sociales.

Desde hace dos años, se apoderó del país la ineficiencia, las ocurrencias, el desabasto de medicinas y el desempleo. Morena es la desgracia de México, afirmó la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En sus redes sociales, este instituto político difundió un video en donde aseguró que desde hace dos años el país está paralizado. Con el hastag #MorenaNoSabe, el tricolor, encabezado por Alejandro Moreno, reiteró que el partido en el poder es una desgracia.

’Durante décadas los gobiernos de México construyeron hospitales, miles de kilómetros de carreteras y la economía crecía más de 2 por ciento todos los años’, recordó el Revolucionario Institucional….

DIRIGE CNDH RECOMENDACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE POR INCUMPLIMIENTO DE LAUDO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 65/2020 al Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), José Alfonso Iracheta Carroll, por el incumplimiento de un laudo que ordena reinstalar a una persona como Delegado Estatal en Morelos.

El 14 de noviembre de 2019, la CNDH radicó el expediente de queja de una persona quien refirió que en julio de 2010 presentó una demanda en contra de la entonces Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra -hoy Instituto Nacional del Suelo Sustentable- en la que solicitó diversas prestaciones laborales. Al final del juicio laboral, se dictó el laudo correspondiente donde se determinó que la víctima comprobó la procedencia de sus acciones.

Tras analizar el expediente, este Organismo Nacional acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia y al plazo razonable por parte del INSUS al no reinstalar a la víctima en el puesto que desempeñaba hasta antes de su despido, en los términos y condiciones idénticos, pagarle los salarios caídos, el aguinaldo correspondiente a la segunda parte de 2009, vacaciones y prima vacacional, tiempo extraordinario, así como la exhibición de las constancias de aportaciones a la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y las relativas a las cuotas obrero patronales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La Comisión determinó que, al no acatar dicho ordenamiento, las personas servidoras públicas del INSUS actuaron fuera de las directrices que los rigen e incurrieron en omisión al no solicitar, a partir de la fecha en que se declaró firme el laudo, el presupuesto requerido para su cumplimiento.

Por lo anterior, se solicita al Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable reparar el daño ocasionado e inscribir a la persona afectada en el Registro Nacional de Víctimas; además de cumplir, sin dilación, el respectivo laudo en todos sus términos.

También se solicitó colaborar con la CNDH en el procedimiento que inicie ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, a fin de determinar las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas que hayan participado en los hechos y elaborar un plan de trabajo que permita enfrentar y dar cabal cumplimiento a los laudos firmes emitidos por las autoridades laborales….

