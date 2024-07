Fuera Hilarión Coronel, no se puede pisotear la constitución mexicana: Adolfo Godínez

Adolfo Godínez Méndez quien fue candidato a presidente municipal de Otumba en la pasada elección, exige a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral Marta Tovar otorgue un contundente fallo a favor de morena estado de México.



Godínez Méndez presentó una gran cantidad de pruebas como videos, fotos y declaraciones ante las autoridades pertinentes, todas las anomalías que realizó Hilarión Coronel Lemus candidato a presidente municipal por el PRI con toda su gente del ayuntamiento que se prestaron para engañar a los otumbenses en las pasadas elecciones para presidente municipal del municipio de Otumba.



En la cual, asegura Godínez Méndez hubo reparto de despensas, dinero, cemento, tinacos, varilla, robo de urnas de la básica y contigua de la sección 3889, no llegaron a la junta municipal 066 en Otumba también se vio claramente el uso de vehículos oficiales del ayuntamiento manejados por personal del mismo ayuntamiento.



Adolfo Godínez Méndez candidato a presidente municipal de morena reitera que ganó la elección y sin embargo le dieron el triunfo al candidato del PRI, por tal motivo presentó la denuncia correspondiente ante el TEEM y recientemente realizó una manifestación afuera de dicho tribunal para exigir imparcialidad, certeza, legalidad y objetividad para que el fallo sea a favor de morena.



’Que consideren las pruebas que se presentaron, no hay duda que fue una elección llena de irregularidades y de corrupción, no me quedaré con los brazos cruzados, voy a luchar hasta demostrar que fue una elección amañada, llena de delitos electorales y que ganó morena y se va a respetar la voluntad de los otumbences’, señaló el morenista.