¿Fueron los extraterrestres? Aparece autor de misteriosos monolitos

Misterio resuelto: ¡no fueron los extraterrestres!



El colectivo The Most Famous Artist, un grupo de artistas que se especializa en trucos extraordinarios, se ha adjudicado la autoría de los misteriosos monolitos que han ido apareciendo alrededor del mundo desde mediados de noviembre.



El misterio de los monolitos se apoderó recientemente de Internet, y la gente sospechaba alternativamente de extraterrestres o de un ardid publicitario.



Pero el grupo The Most Famous Artist, originario de Nuev México, publicó dos fotos en su cuenta de Instagram de los monolitos, una del sitio de Utah y la otra aparentemente en tránsito en una plataforma rodante cerca de un almacén.



Además, compartió una tercera foto que sugeriría la colocación de otro monolito en California.



Cuando los seguidores en los comentarios de Instagram preguntaron "¿Fuiste tú?", la cuenta respondió repetidamente "si por ti te refieres a nosotros, sí".



Sin embargo, no se han publicado fotos del objeto localizado en Rumania, pero cuando se le preguntó si estaba conectado con los otros dos, el fundador del grupo insinuó que también estaban detrás de ese.



DISTORSIONAR EL ARTE

El fundador de The Most Famous Artist, Matty Mo, es conocido por crear obras que critican y cuestionan el valor o el significado del arte y la exageración impulsada por el estatus del coleccionismo.



Mo y sus colaboradores también han realizado maniobras de alto perfil, y a veces ilegales, en el pasado, como la transformación del famoso cartel de "Hollywood" de Los Ángeles para que dijera "Hollyweed", en un juego de palabras en inglés alusivo a la mariguana.



A pesar de que su colectivo ha agregado una sección de su sitio web dedicada a los monolitos, Mo no confirmó ni negó que se estaba atribuyendo el mérito, y no compartió pruebas adicionales.



No puedo decir mucho debido a la legalidad de la instalación original", escribió Mo a través de mensaje directo en Twitter con el medio estadunidense Mashable.





Puedo decir que somos bien conocidos por acrobacias de esta naturaleza y en este momento estamos ofreciendo auténticos objetos de arte a través de monolitos como servicio. No puedo emitir imágenes adicionales en este momento, pero puedo prometer más sobre esto en los próximos días y semanas", agregó.



Por lo pronto, las autoridades estadunidenses investigan el monolito colocado en terrenos federales en Utah.



El colectivo está poniendo monolitos a la venta por 45 mil dólares.



Alternativamente, el acto de reclamar crédito podría ser simplemente "el arte" que Mo está buscando.



LAS APARICIONES

El primero de estos monolitos metálicos fue hallado a mediados de noviembre por un helicóptero en una zona remota y desértica del estado de Utah y fue retirado a finales de esa misma semana, según medios locales, por un grupo de activistas medioambientales puesto que cientos de personas circularon esos días por el desierto para ver la estructura.



Un segundo monolito de base triangular fue encontrado a finales de noviembre en la colina de Batca Doamnei, situada en la ciudad rumana de Piatra Neamt, en el noreste del país, y también fue retirado, aunque se desconoce quién lo hizo.



Un tercero fue localizado la semana pasada en una ruta montañera de la costa central de California y desapareció un día después.



Y este lunes se reportó el descubrimiento de un cuarto monolito en la isla británica de Wight.