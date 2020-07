Fuerte olor a gasolina provoca alerta a pobladores de Tlahuelilpan, Hidalgo; descartan toma clandestina.

La noche del domingo por segunda vez en una semana, vecinos de colonias y de la cabecera municipal de Tlahuelilpan, Hidalgo reportaron un fuerte olor a gasolina de origen desconocido.

No obstante tras una exhaustiva revisión por elementos de Protección Civil y de Seguridad Pública Municipal, se determinó que no hay ninguna fuga de combustible proveniente de alguna toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A través de un escueto comunicado, Juan Pedro Cruz Frías Presidente Municipal de Tlahuelilpan confirmó que si bien había un fuerte "olor a combustible que se percibe en diversas colonias, no hay ninguna emanación proveniente de alguna perforación en la red de los ductos conductores de combustible que pasan por el municipio.



Cabe señalar que la madrugada del pasado lunes , una emanación de combustible que alcanzó los 20 metros de altura de una toma clandestina perforada por "huachicoleros" provocó pánico entre la población, principalmente de la colonia San Primitivo donde el 18 de enero de 2019 se produjo una explosión que causó la muerte de 137 personas que se presentaron en el lugar a saquear con cubetas y garrafones el combustible de una toma ilegal.



Incluso, la toma fue encontrada a 200 metros de donde fue el estallido.