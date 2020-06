Fuerte sismo deja sin agua varias colonias en Neza mientras discrepan fecha de reparación CONAGUA y Ayuntamiento que solo confunden a la población

A causa de sismo de 7.5 grados ocurrido esta mañana de este martes 23 de junio 2020, El ramal de distribución de agua potable Mixquic-Tláhuac registró diversos daños, provocando una reducción considerable en el caudal del vital líquido destinado al municipio de Nezahualcóyotl, afectando a más de 100 mil habitantes del oriente de la localidad, autoridades municipales, llamaron a la población a hacer un uso moderado y cuidadoso del agua.



Las colonias que se verán afectadas por la disminución del vital líquido en sus hogares serán la Loma Bonita, Las Águilas, Ampliación Las Águilas, Manantiales, Atlacomulco, Pavón, Juárez-Pantitlán, México, Maravillas, Estado de México, Benito Juárez y El Sol, por lo que pidió a sus residentes tomar previsiones y precauciones.



Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la propia Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dieron aviso de los daños que calificaron como evidentes en el ramal de distribución de Mixquic, principal fuente de abasto del municipio de Nezahualcóyotl y en una válvula entre los pozos 9 y 10, a causa del sismo de 7.5 grados que se registró a las 10:29 de la mañana, y tuvo su epicentro al sur de La Crucecita, Oaxaca.



A decir de los funcionarios del ayuntamiento, informaron que los trabajos de reparación podrían llevarse varios días, por lo que no sería inmediato el restablecimiento del caudal que llega a Nezahualcóyotl, al tiempo que informó que se atenderá en la manera de lo posible por medio de pipas, las cuales serán insuficientes ante la demanda que seguramente se presentará.



Finalmente discrepan en fechas de reparación porque el Ayuntamiento asegura que será en días CONAGUA dice que sería este miércoles cuando se restablecería el servicio.



Pero mientras son peras o son manzanas, usted cuide el agua que Por el l momento, no hay no cae y no llegara hasta dentro de unos días o podía ser cuestión de horas no se sabe en realidad .