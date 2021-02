Fuerza Aérea informa que una persona ingresó ilegalmente a la Base Andrews previo a un viaje de Biden

La Fuerza Aérea de Estados Unidos está investigando un incidente en el que un intruso obtuvo acceso a las instalaciones militares que alberga el Air Force One.



Un portavoz de la Base Conjunta Andrews en Maryland confirmó al Air Force Times que el incidente estaba siendo investigado y agregó: "Un individuo no autorizado obtuvo acceso a la Base Conjunta Andrews".



La investigación está siendo manejada por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (OSI), y su portavoz Linda Card confirmó al Air Force Times que alguien que obtuvo acceso a la base está siendo interrogado por investigadores.



La agencia no tenía más detalles sobre el incidente, incluido qué tan lejos llegó el intruso a la base o si llegó a algún avión antes de ser capturado.



Está previsto que el presidente Joe Biden viaje en Air Force One desde la base el viernes por la noche para un viaje a Delaware, que se encuentra a unos 22 km de Washington, DC.



Esta será la primera vez que Biden viaja en el avión desde que asumió el cargo el 20 de enero. The Independent se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para comentarios sobre las precauciones para el viaje.



Aunque el Air Force One se ha utilizado históricamente para describir cualquier avión que transporta al presidente, "ahora es una práctica estándar utilizar el término para referirse a aviones específicos que están equipados para transportar al Comandante en Jefe", dice el sitio web de la Casa Blanca .



’Hoy, este nombre se refiere a uno de los dos aviones de la serie Boeing 747-200B altamente personalizados, que llevan los códigos de cola 28000 y 29000’, agrega.



Los dos aviones, que se encuentran en la base de Maryland solo se conocen como Air Force One cuando el presidente está a bordo.



Además de albergar el Air Force One, la Base Andrews brinda servicios para altos funcionarios estadounidenses y, a menudo, es la primera parada para miembros de la realeza y líderes de todo el mundo cuando visitan el país.



The Independent se ha puesto en contacto con OSI para obtener comentarios adicionales.