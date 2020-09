’Fuerza Ciudadana Adelante por Guerrero’ reúne firmas en Chilpancingo; ’meteremos a la cárcel a ex presidentes’, dicen

Integrantes de la organización Fuerza Ciudadana Guerrerense Adelante Por Guerrero se apostó en el Zócalo de Chilpancingo para reunir las firmas correspondientes y lograr que en los comicios de 2021, se realice la Consulta Ciudadana para permitir que los ex presidentes de México, sean enjuiciados por diversos delitos.



Mario Silva, dirigente de dicha asociación, comentó que ’la ciudadanía es muy participativa no sólo en Chilpancingo sino en todas las regiones de Guerrero. Yo creo que meteremos a la cárcel a los ex presidentes y que por una vez por todas, la sociedad será escuchada y se le hará justicia’, expresó.



Sobre los cuestionamientos de que el ejercicio ha propiciado entre la oposición, de que se trata de un show mediático, el liderazgo señaló que ’los prianistas sólo especulan y quieren confundir a la gente, ya que hay muchos delitos por el que los ex presidentes pueden ser castigados. El primero la corrupción, que ya es una falta grave, después por crímenes de lesa humanidad como los cometidos por Felipe Calderón y que convirtieron a México en un cementerio’, acotó.



Mario Silva hizo extensiva la invitación para los ciudadanos que simpaticen con el movimiento, toda vez que una sola firma dijo, puede ser la diferencia entre cumplir el objetivo, o que los ex mandatarios se salgan con la suya y le vean la cara al pueblo mexicano, finalizó.