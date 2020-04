Fuerza moral del Presidente

Seguramente el epidemiólogo Hugo López-Gatell no entendió bien la instrucción de subrayar la autoridad moral del presidente Andrés Manuel López Obrador para atraer o convocar a las masas sin necesidad de acarrearlas o llevarlas mediante dádivas a los mítines, como se acostumbraba en el pasado, y esto resulta inevitable, pero no es que la autoridad moral lo haga inmune a los contagios.

La moral, una autoridad no propia en los políticos contemporáneos en nuestro país, no se adquiere fácilmente. Es producto de una trayectoria de honestidad y de congruencia, de predicar con el ejemplo, de constancia acreditada en favor de la comunidad, valores remotos, ausentes en el ejercicio del poder de muchos de los funcionarios que utilizan los cargos públicos para administrar sus negocios.

Administrar sus negocios o ampliar sus ganancias es el objetivo principal, por eso se ha perdido la confianza en nuestros dirigentes y autoridad. Ningún funcionario o líder partidista puede convocar a las masas porque carecen de trayectoria y se mantienen alejados de las masas. Convocar a las mismas y reunir a miles no es tarea fácil ni de un solo día. El presidente lo logra en cualquier rincón del país.

Su liderazgo está fuera de duda, pero eso no lo hace inmune a las epidemias, puede ser contagiado y contagiar a los demás; puede ser portador del virus y poner en riesgo a comunidades o familias enteras, riesgo que, a nivel mundial, se trata de evitar cerrando fronteras y espectáculos públicos. Sólo en México no se hace porque se confunden política y técnica médica, tanto es así que hasta El Salvador nos rechaza.

TURBULENCIAS

En La Torre de Pemex y en Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra otro aniversario más de la expropiación petrolera en una reducida ceremonia en la Torre de Pemex, en medio de una debacle financiera y de desplome de la producción y de precios del petróleo y –aunque los datos eran otros- la realidad mundial agudizó la crisis en la paraestatal que alguna vez albergó sueños de abundancia para el país; también irá a Guelatao al aniversario del natalicio de don Benito Juárez y se reunirá sólo con pobladores, atendiendo las críticas no de politiqueros ni de algún columnista de prensa vendida, sino de críticas a nivel internacional; por cierto que en Oaxaca ’con un gobierno mexiquense’ se considera que el arribo de parientes de los fundadores del Grupo Atlacomulco es pago de piso o moche al ex Presidente Peña Nieto…Reconociendo el papel esencial que puede desempeñar el sector privado en minimizar la probabilidad de la transmisión, la declaración conjunta ICC-OMS pide a los gobiernos nacionales que adopten una visión conjunta de gobierno y de sociedad para responder a la pandemia del COVID-19 y subraya la urgencia de que sea, para Jefes de Estado y de Gobierno, su prioridad máxima. Esta declaración sigue a un llamamiento de la ICC del jueves 12 de marzo de 2020 a los países del G20, para que acuerden urgentemente un plan de acción global omnicomprensivo, que haga frente a la pandemia y restaure la confianza y la estabilidad de la economía global…El rector de la UABJO, Eduardo Bautista informó que esta semana todavía se trabajará en las aulas, conforme a lo indicado por la Secretaría de Educación Pública al igual que las actividades administrativas, se indicó que continuarán de manera normal en los horarios establecidos e invitó a la comunidad universitaria a compartir la información y seguir los canales oficiales para prevenir y tomar decisiones en esta etapa de contingencia por el Covid-19…



