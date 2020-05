Fuerzas Armadas actuarán de manera regulada, subordinada y complementaria en tareas de seguridad pública: Ricardo Monreal



Decreto presidencial no otorga facultades extraordinarias al ejército, por el contrario, se delimita y regula su actuación, asegura el senador.



El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que las Fuerzas Armadas actuarán de forma regulada, subordinada, complementaria y fiscalizada. Además, aclaró que no se trata de un acuerdo para otorgar facultades extraordinarias de seguridad pública a la fuerza militar, sino que se regula y delimita plenamente su actuación.



En un mensaje emitido a través de sus redes sociales, el legislador detalló que la Constitución establece, de manera excepcional, las funciones únicas que pueden realizar las fuerzas armadas en plena observancia y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.



Recordó que el titular emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación, el cual tiene como finalidad dar transparencia al uso de la facultad conferida por la Constitución en el decreto por el que se creo la Guardia Nacional, el cual dispone que, durante un tiempo de cinco años, el ejercito podrá realizar acciones de seguridad pública de manera extraordinaria.



Para ello, agregó, el órgano reformador de la Constitución previó un periodo de hasta cinco años y en los términos que señala el texto constitucional. Recordó que el Estado mexicano está obligado a llevar a cabo su actuación en apego estricto a la Carta Magna y a los parámetros de convencionalidad de los derechos humanos.



Aseguró que estamos en tiempos de confusión y contrastes, pues en constantes ocasiones se ataca al Presidente de la República por emitir acuerdos o decretos, aun cuando éstos tengan sustento constitucional. ’Los ataques, las descalificaciones y los insultos son injustificados’, sentenció.



Dejó en claro que la facultad para que las Fuerzas Armadas actúen en materia de seguridad pública, por un periodo de cinco años, mientras se consolida a la Guardia Nacional, fue otorgada por el Poder Legislativo, por unanimidad.



’No se vale que, aprobado por unanimidad, y una vez, establecida la temporalidad de cinco años en el quinto transitorio, ahora se cuestione’, expresó.



Dijo que el decreto presidencial es necesario, toda vez que la Guardia Nacional se encuentra en proceso de formación y de consolidación.



Es por esa razón, subrayó, que la Constitución faculta al Estado a utilizar excepcionalmente a las Fuerzas Armadas, a fin de que brinden su apoyo a esa nueva institución de seguridad pública, hasta el 27 de marzo de 2024, día en que concluye el decreto en mención.



Reiteró el compromiso del Senado de la República de vigilar la actuación de dichas corporaciones. Pidió confiar en las instituciones, sobre todo, en las Fuerzas Armadas, pues ’ellos están prestando el servicio de seguridad pública temporalmente porque la Constitución así se los faculta’.



Destacó que en lo personal se siente ’muy orgulloso del Ejército, de la Armada, de la Marina de la Fuerza Aérea. No los deterioremos ayudemos a consolidar a la Guardia Nacional, pero no caigamos en confusiones, contrastes y lamentablemente perversiones de mala fe’.