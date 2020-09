Fuga de sustancia quimica en una empresa de Neza provoca alarma entre trabajadores

Nezahualcóyotl, Méx. -Tremenda movilización de unidades de emergencia rescate, protección civil y bomberos causo una fuga de amoniaco que provocó el desalojo de trabajadores de una empresa de embutidos en la zona industrial de Nezahualcóyotl y también de otros establecimientos de la zona.

La mañana de ayer martes, uno de los trabajadores golpeó con un montacargas la tubería, provocando la fractura y fuga del químico, lo que obligó a los empleados a salir inmediatamente, ante el riesgo de contaminación.

Desde las ocho de la mañana comenzó el movimiento en la empresa, pero alrededor de las 8:50 horas se fracturó el tubo en la industria de embutidos ubicada en la calle Sierra Nevada, ente la avenida Chimalhuacán y la calle Cielito Lindo, colonia Esperanza.

Bomberos de la subestación ubicada en la esquina de Av. Chimalhuacán y Av. Tepozanes llegaron de inmediato para cerrar las válvulas y comenzaron el desalojo de las personas que se encontraban al interior, para que no sufrieran alguna intoxicación.

En el lugar fueron atendidos varios trabajadores por paramédicos de Rescate Municipal, ya que habían sido alcanzados por el gas.

Personal de Bomberos y Protección Civil logró controlar el accidente, pero no permitieron que los empleados regresaran de inmediato hasta que estuviera ventilado y se reparara el tubo dañado, a fin de prevenir intoxicaciones por inhalación del químico.

Se informó que se trató de un accidente, pero personal del gobierno de Nezahualcóyotl aseveró que se hará una investigación para determinar con precisión las causas del siniestro y si la empresa de embutidos cumple a cabalidad con las normas de protección civil y bomberos.

Se informó que no hubo víctimas, solo algunos daños en las tuberías.